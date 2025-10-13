8人組女性アイドルグループ、CUTIE STREETが13日、横浜・ぴあアリーナMMで初の全国ツアー「CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025『CAN'T STOP CUTIE』」の最終公演を行った。

8月から12都市で15公演を行い約5万人を動員。この日は14日配信開始「Shooting Star」や「ぷりきゅきゅ」を初披露したほか、来年2月に全国6都市をめぐるファンクラブツアー開催も発表した。

TikTok総再生回数70億回突破の人気曲「かわいいだけじゃだめですか？」でスタートすると、その後も「ひたむきシンデレラ！」「ちきゅーめいくあっぷ計画」「キューにストップできません！」などアンコール含む全19曲をパフォーマンスした。

佐野愛花（24）は「今こうしてこの場に立てているのもいつも応援してくれている、きゅーてすと（ファンの総称）のみなさんのおかげです。ありがとうございます」と感謝し「この1年でたくさんのきゅーてすとに会うことができていろんな景色を見ることができてひとつひとつが私たちの宝物です。もっともっと大きくなってこれからまたみなさんと明るい未来を描いていきたいです」とあいさつした。

約2カ月間全国をめぐり、走りきった初のツアー。本編最後の「ハロハロミライ」では古澤里紗（24）が涙ぐむ場面もあった。アンコールでは全員それぞれが手紙を読み上げ、梅田みゆ（21）は「『やりたいことをやりな』と言って高校生の私の背中を押してくれた両親も、ぴあアリーナに連れてくることができました。あらためてありがとう」と呼びかけ「私にはここにいる最強の7人がいます。これからもついてきてください。よろしくお願いします」と語りかけた。

川本笑瑠（23）は「みなさんからいろんなお言葉をいつもいただいて、誰かの日常の支えになれていることがとてもうれしいなと思っています。私たちはまだデビュー1年で毎日夢みたいで奇跡みたいなことが起きているなと感じています。きゅーすとはまだまだこれからです。この幸せが永遠に続くように頑張っていきたいですし、2年目もいろんな目標を達成できるように、もっともっと愛されるグループになりますように。7人ときゅーてすとのみんなが大好きです」とあいさつした。

全員が手紙を読み終えると「この曲を通じて私たちの思いが届けば」と新曲の「Shooting Star」を披露。その後に「かわいいさがしてくれますか？」、最後も再び「かわいいだけじゃだめですか？」をパフォーマンスし、大歓声の中でツアーを締めくくった。【松尾幸之介】