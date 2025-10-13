小さな女の子がわんちゃんの誕生日を祝うために目の前でバースデーソングを歌う姿が投稿され、話題になっています。投稿された動画には「なんだか泣ける」「一緒に成長してきたんだね」と感動やほっこりさせられた方々のコメントが寄せられ、記事執筆時点で1.2万回再生を突破しています。

【動画：小さい女の子が、犬の誕生日に…お祝いしたくて見せた『愛あふれる行動』】

この日はわんちゃんの誕生日

話題となっている動画が投稿されたのはInstagramアカウント「shiba_momoka」のリール動画。その動画は5年前に撮影されたものだそうで、柴犬の『ももか』ちゃんと小さな女の子のほっこりする光景が収められていました。

この日はももかちゃんの誕生日だったそうで、女の子がソファで寛いでいたももかちゃんを可愛すぎる歌で祝ってくれたそうです。

女の子が目の前で「ハッピーバースデー♪」

女の子はももかちゃんの目の前で手拍子をたたきながら、「ハッピーバースデー、ディアももちゃん♪」と大きな声で上手にバースデーソングをプレゼントしてくれたと言います。

しかも、しっかりとももかちゃんの顔を見ながら歌っていたり、「トゥーユー」の部分ではももかちゃんの方に手を向けていたそうで、大好きなももかちゃんのために特別に歌ってくれているようにも見える、なんともほっこりさせられる光景だったようです。

二人の現在の関係はというと...

女の子は現在すっかり大きく成長し、ももかちゃんとの関係性も少し変わってきたんだとか。他の投稿では女の子が机で紙に何かを書いて遊んでいる横にももかちゃんが並んで座っていました。

ももかちゃんも構ってほしいのか、机を噛んで女の子の気を引こうとしていたそう。最初は優しい声で注意していたという女の子ですが、しばらくして何度言っても止めないももかちゃんに「なにやってんの！」と厳しめに怒ったんだそう。

ダメなことはダメ、としっかり教えてくれる良き姉妹のような関係になっているそうで、今後も二人の成長と関係の変化が楽しみになりますね。

ももかちゃんの誕生日を歌のプレゼントで祝う女の子の動画には、「なんだか泣ける」「小さいのにお歌上手」「成長がとても楽しみ」と二人の光景に癒された人々のコメントがたくさん寄せられていました。

ももかちゃんと女の子の成長過程や、現在の様子をもっとみてみたい方は、Instagramアカウント「shiba_momoka」の他の投稿もぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiba_momoka」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。