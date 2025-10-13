パパを病院までお迎えに行ったママとわんこ。行きと帰りではわんこの態度があからさまに違うようで…！？思わず笑ってしまう衝撃の投稿が話題を集め、「テンション爆発！」「LOVEが滲み出てる」「可愛すぎ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパを『病院まで車でお迎えに行った』結果、一緒に乗っていた犬が…あからさま過ぎる『態度の違い』】

パパをお迎えに出発！

YouTubeチャンネル「日本スピッツ犬のぽて山田」に投稿されたのは、日本スピッツの男の子「ぽて山田」くんこと、愛称「ぽてちゃん」です。この日、悪天候のため散歩に行けなかったぽてちゃんのために、ママがある提案をしたそう。

それは『パパを病院まで車でお迎えに行く』ということ。はやる気持ちを抑えきれず興奮気味のぽてちゃんを見て「大丈夫かな…」そう心配になったママを横目に、元気いっぱいお家を出発したといいます。

ママには強気なぽてちゃん

車に乗ったとたん『はやく！』とワンワン吠えて急かすためママもタジタジ。さらに『まっすぐ進んでほしい』ぽてちゃんは、止まったり曲がったりするとそのたびに吠えるのだとか。何かぽてちゃんなりのこだわりがあるのでしょうか…。

そうはいっても直進し続けるわけにもいかないため、車内はぽてちゃんの鳴き声でカオスな状態に。普段からママにはツンデレな傾向があるというぽてちゃん、自分の主張をしっかり通す姿を見ると頷けます。

パパと一緒だとルンルン♡

病院に到着しパパが帰ってきました。その瞬間、ぽてちゃんはパァッ…とお花が咲いたような満面の笑顔を見せたといいます。ご機嫌なぽてちゃんは、ママが名前を呼んでも『なぁに？』とパパにご挨拶するなど終始嬉しそうだったとか。

パパの膝の上でドライブを満喫しながら自宅へ到着。その後もずっとパパに甘えん坊さんだったというぽてちゃん。ママとのあからさまな態度の違いを見せつけられるとパパに嫉妬してしまいますね。とはいえ天真爛漫なぽてちゃんに振り回されるのもまた幸せですね♡

この投稿には「パパさんのLOVEが滲み出てる」「テンション爆発かわいすぎ！」などのコメントが寄せられています。

チャーミングなぽてちゃんをもっと堪能したい方は、YouTubeチャンネル「日本スピッツ犬のぽて山田」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「日本スピッツ犬のぽて山田」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております