元保護猫と柴犬さん、一緒に写真を撮ってみたら…愛が溢れすぎている光景は記事執筆時点で130万回を超えて表示されており、7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：元保護猫と犬→一緒に写真を撮ってみたら…愛が溢れすぎている『人のような行動』】

元保護猫と柴犬→一緒に写真を撮ってみたら…

Xアカウント『@PutenSibainu』に投稿されたのは、柴犬「風天(プテン)」くんと、保護猫「風花(プカ)」ちゃんのお姿。

生後約2ヶ月だった保護猫風花ちゃんが、風天くんのお家へとやってきたのは4ヶ月ほど前。すっかり仲良くなったおふたりのお姿が話題になっているのです。

愛が溢れすぎている光景が話題に

スッと立ち上がり、飼い主さんを見つめる風天くんの首元に両腕を回すようにして抱きついていたという風花ちゃん。

風花ちゃんのお鼻は、風天くんの肉厚な三角お耳の付け根辺りに埋まっており、猫吸いならぬ『犬吸い』を堪能されているかのようにも見えたのだそう。もちろん、時には風天くんが猫吸いをすることもあるのだとか。

あまりにも愛に溢れた尊い光景は多くの人々をほっこり和ませると同時に、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「犬吸いしてる」「柴ちゃんがめっちゃ幸せそう」「埋まった顔たまらん」「犬吸い、いいな」「かわいいーーー！」「大好きなんだね」など多くのコメントが寄せられています。

種族を超えた愛情に感動の声も

2020年7月31日生まれの風天くんと、2025年4月18日生まれの風花ちゃんは出会ってまだ数ヶ月ではあるものの、とっても仲の良い兄妹。

わんぱく盛りの風花ちゃんがちょっかいを掛けるのは日常茶飯事で、風天くんは全く動じずに受け止めるという紳士っぷりを見せてくれているのだそう。

一緒に遊んだり、お互いを吸ったり…いつでもどこでも一緒に過ごすそのお姿はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら幸せに暮らすおふたりの日常は、種族を超えた絆や癒やしを日々多くの人々に届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@PutenSibainu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。