10月11日〜10月20日は「全国地域安全運動」の期間です。 大阪メトロ御堂筋線の新金岡駅（堺市北区）では10月10日（金）、特殊詐欺などの被害の拡大を防ごうと、北堺警察署と府立金岡高校の美術部員らによる防犯イベントが行われました。

「全国地域安全運動」は、防犯協会をはじめとする民間の防犯協力組織・団体や地域住民と、警察とが連携し、防犯活動への自主的な取り組みを全国で呼びかけるものです。

堺市北区の新金岡駅では10月10日、特殊詐欺の被害や子どもの犯罪被害などを防ごうと、府立金岡高校の美術部が制作したポスターが展示されました。

ポスターにはカラフルなイラストともに、現金を振り込むよう電話で指示をする詐欺の犯行手口や、「知らない人についていかない」など、子ども向けの注意点がまとめられています。

また美術部のメンバーらは、警察官を騙った特殊詐欺への注意を呼びかけるチラシを、駅の利用客に配布しました。

大阪府内では今年8月末までの特殊詐欺の認知件数が、去年同時期より439件も多い2164件となっていて、府警が注意を呼びかけています。