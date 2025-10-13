日テレNEWS NNN

【ポイント】

・台風23号が遠ざかるも、九州北部〜関東、北陸は秋雨。
・前線の南側に入る九州〜四国は、14日（火）も晴れ間が出て真夏日も。
・16日（木）は広範囲で雨。東北は大雨のおそれも。
・18日（土）は北日本を寒冷前線が通過。19日（日）〜20日（月）は北海道の平地で雪の可能性も。

【全国の天気】

台風23号はさらに東へ遠ざかりますが、14日（火）は西から秋雨前線が伸びてきて、昼頃から、九州北部〜北陸で雨が降り出すでしょう。夕方以降は近畿や東海、関東などにも雨雲の範囲が広がる見込みです。前線の南側に入る九州南部や四国では晴れ間が出て、真夏日になる所がありそうです。最高気温は、鹿児島32度、高知31度、福岡30度の予想です。

■予想最低気温（前日差）

札幌　　 7度（-5　平年並み）
仙台　 15度（-1　10月上旬）
新潟　 16度（-3　9月下旬）
東京　 18度（-2　9月下旬）
長野　 15度（-5　9月下旬）
名古屋　19度（-3　9月下旬）
大阪　　20度（-3　9月下旬）
広島　　21度（-1　9月中旬）
高知　　21度（-1　9月中旬）
福岡　　22度（-2　9月中旬）
鹿児島　23度（-1　9月下旬）
那覇　　26度（±0　熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌　　18度（＋3　10月上旬）
仙台　　19度（-3　平年並み）
新潟　　22度（-1　10月上旬）
東京　　23度（-2　10月上旬）
長野　　20度（-1　平年並み）
名古屋　25度（-6　10月上旬）
大阪　　29度（±0　9月中旬）
広島　　28度（-2　9月下旬）
高知　　31度（-2　9月上旬）
福岡　　30度（±0　9月上旬）
鹿児島　32度（±0　8月下旬）
那覇　　32度（±0　真夏並み）

【週間予報】

秋雨前線が停滞するため、九州北部〜東北南部では、くもりや雨の日が続くでしょう。九州南部や北海道は晴れ間が出て、九州南部では引き続き、真夏日になる所がありそうです。

17日（金）はいったん天気の回復する所が多いですが、18日（土）は発達した低気圧や前線が通過するため、北日本を中心に雨と風が強まり、荒れた天気になりそうです。雨のあとは、強い寒気が南下し、北海道では平地でも雪が降る可能性があります。

来週は東日本でも20度に届かず、秋を感じるようになるでしょう。