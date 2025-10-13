【ポイント】

・台風23号が遠ざかるも、九州北部〜関東、北陸は秋雨。

・前線の南側に入る九州〜四国は、14日（火）も晴れ間が出て真夏日も。

・16日（木）は広範囲で雨。東北は大雨のおそれも。

・18日（土）は北日本を寒冷前線が通過。19日（日）〜20日（月）は北海道の平地で雪の可能性も。

【全国の天気】

台風23号はさらに東へ遠ざかりますが、14日（火）は西から秋雨前線が伸びてきて、昼頃から、九州北部〜北陸で雨が降り出すでしょう。夕方以降は近畿や東海、関東などにも雨雲の範囲が広がる見込みです。前線の南側に入る九州南部や四国では晴れ間が出て、真夏日になる所がありそうです。最高気温は、鹿児島32度、高知31度、福岡30度の予想です。

■予想最低気温（前日差）

札幌 7度（-5 平年並み）

仙台 15度（-1 10月上旬）

新潟 16度（-3 9月下旬）

東京 18度（-2 9月下旬）

長野 15度（-5 9月下旬）

名古屋 19度（-3 9月下旬）

大阪 20度（-3 9月下旬）

広島 21度（-1 9月中旬）

高知 21度（-1 9月中旬）

福岡 22度（-2 9月中旬）

鹿児島 23度（-1 9月下旬）

那覇 26度（±0 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 18度（＋3 10月上旬）

仙台 19度（-3 平年並み）

新潟 22度（-1 10月上旬）

東京 23度（-2 10月上旬）

長野 20度（-1 平年並み）

名古屋 25度（-6 10月上旬）

大阪 29度（±0 9月中旬）

広島 28度（-2 9月下旬）

高知 31度（-2 9月上旬）

福岡 30度（±0 9月上旬）

鹿児島 32度（±0 8月下旬）

那覇 32度（±0 真夏並み）

【週間予報】

秋雨前線が停滞するため、九州北部〜東北南部では、くもりや雨の日が続くでしょう。九州南部や北海道は晴れ間が出て、九州南部では引き続き、真夏日になる所がありそうです。

17日（金）はいったん天気の回復する所が多いですが、18日（土）は発達した低気圧や前線が通過するため、北日本を中心に雨と風が強まり、荒れた天気になりそうです。雨のあとは、強い寒気が南下し、北海道では平地でも雪が降る可能性があります。

来週は東日本でも20度に届かず、秋を感じるようになるでしょう。