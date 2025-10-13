歌手の松山千春（69）が12日、NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に生出演し、「歌が本当にとても上手」と思うレジェンド歌手を明かした。

自身のコンサートの話をしている時に、10月17日には新潟県民会館、11月7日にも上越文化会館で開催とし「新潟県って広いからな。それで、新潟市内と上越って形になる」と説明。

さらに「新潟といえば、佐渡だわなあ。佐渡でも昔、コンサートをやったことがあります。また、ぜひ行ってみたいとも思ってます。あの頃はメンバーに船酔いするやつがいて、往復大変だったんだよ。佐渡の皆さんもね、私、必ずまた行かせていただきたいと思いますからね。ぜひ待っていてもらいたいなと思います」と語った。

そこで「佐渡といえば、『佐渡情話』という曲がありますけど、これもいろんな方が歌っておられますけど、やっぱり美空ひばりさんかなあ。ひばりさんの場合は、声で、歌がどんな歌であれ、声だけで“あ、美空ひばりだ”っていう風に分かるからなあ。あと歌が本当にとても上手だと思います」と語った。

さらに「こんな俺が言うのもなんですけど、“俺と五分張るぐらい上手だなあ”、といつもつくづく思っております」と笑い混じりに話し、62年発売の美空さんの楽曲「ひばりの佐渡情話」をかけた。