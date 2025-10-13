大阪・関西万博が１３日、最終日を迎え、フラッグパレードが開催された。参加した１５８の国と地域、７つの国際機関の計１６５の旗を持った若い男女がＥＸＰＯアリーナ「Ｍａｔｓｕｒｉ」を午後４時頃にスタート。途中でミャクミャクとダンスユニット「アバンギャルディ」がダンスパフォーマンスを演じ、ハローキティ、くまモン、伊原六花、はるな愛、ゆうちゃみ＆ゆいちゃみ（ゆい小池）、新キャプテンの塩月希依音ほかＮＭＢ４８のメンバーらも合流した。

一行は手を振りながら大屋根リングの下を練り歩き、沿道の声援に応えた。ゴール地点の大阪ヘルスケアパビリオンでは、待ち受けた大阪府・吉村洋文知事、大阪市・横山英幸市長らがゴールテープとシャボン玉で出迎えた。

イベントを終えて特設ステージをはける際も、出演者は沿道のファンにハイタッチで応じていた。万博テーマ事業プロデューサーの落合陽一氏は、跳びはねるように手と手を合わせ続けた。ゆい小池は「小池さ〜ん」という男性の声に「そうなんですう。小池なんですう」と新しい芸名をアピール。吉村知事は全身タイツと顔面青塗りでミャクミャクになりきっている男性を見つけると「めっちゃミャクミャクやん！」と笑顔で指さしていた。