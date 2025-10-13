燃えるリチウムイオン電池──急増するごみ処理施設での発火や爆発事故　AI導入も追いつかない現場の実態…便利さの裏に潜む“身近な危機”

発煙する電池、止まるコンベヤー──。年間2万件以上の火災を引き起こすリチウムイオン電池の誤った廃棄。その現場の取材で、処理施設の緊迫した作業や、自治体ごとの回収ルールの格差、そして市民の認識不足が明らかになった。便利さの裏に潜む、捨て方を巡る“身近な危機”の実態とは。

急増する電池火災、背景に誤った捨て方

モバイルバッテリーなどに使われるリチウムイオン電池による発火や爆発事故が相次いでいる。製品の普及とともにこの5年間で火災が急増していて、2023年度には2万件以上発生。

火災の原因のひとつが、「間違った捨て方」だ。

そもそも、なぜ適切に分別がされないのか。調べると、そこには地域ごとに異なる回収方法や、自治体間の格差、危険と隣り合わせの処理の実態など、大きな社会課題が浮かび上がってきた。

コンベヤーで発煙、止まる作業…

リチウムイオン電池によるごみ処理施設や収集車の火災は、1年間でおよそ8500件も発生している。

「こちらでは東京・町田市で燃やせないごみの収集を行っています」

ごみを集める作業員。手元をよく見ると、カッターで集めた袋を開けている。

町田市ごみ収集課 八木文典さん：

中にリチウム電池とか、スプレー缶とか、ライターとか入ってると燃えちゃうんで探して取っています。

掃除機や携帯電話、電動シェーバーなど、30分間で8個もリチウムイオン電池入りの製品がでてきた。

収集車によって施設に集められたごみは、まず重機で広げられた後、コンベヤーに流しながら改めて人の手で選別する。

一日に何本のリチウムイオン電池がでてくるのか。

定点カメラを置き、調べてみると…。

作業を始めてすぐ、何かを取り出した。さらにその5秒後、次々と取り出していく。

リチウムイオン電池のほか、鉄やアルミなどを仕分けていく。

そして、開始から20分後…

町田ハイトラスト 島尻徹総括責任者：

ちょうど発煙した。ちょうど発煙したリチウムイオン電池が出てきます。

さらにその30分後も、リチウムイオン電池から煙があがった。

こうして煙が出るたびにコンベヤーを止め、点検し、ほかのごみに燃え移らないように水をかける。

放水が終わり再開したと思った直後に、またも発煙するリチウムイオン電池。

作業を進めることおよそ5時間。コンベヤーからは96個のリチウムイオン電池が見つかり、ほかの選別過程とあわせると、その数は1日で150個を超えた。

AIで選別サポートも課題多く

処理の現場では、こうした地道な作業をほぼ毎日、人の手でやっている。

町田ハイトラスト 島尻徹総括責任者：

発火したリチウムイオン電池が、コンベアの中で発煙して、ベルトコンベヤーが全焼したというのがありました。

この施設でも、過去に3回の大規模火災が発生。被害額は14億円に上ったという。

こうした問題を打開すべく、町田市は、AIを使った「選別」の実証実験を取り入れた。

機械にごみ袋を流すと、縦と横の2方向からX線が当てられる。

リチウムイオン電池があると赤く点滅し、音が鳴る仕組みだ。

「ビービー」

プロジェクションマッピングがあり、どの位置に入っているかが分かるようになっている。

ピンポイントで当てられたライト。実際に袋を開けてみると、スマートフォンが見つかった。

これはリコー傘下のPFUが、スキャナーの開発で培った技術などを応用して開発した検知システム。8月の実証実験では、人の手による選別よりも多くのリチウムイオン電池を見つけることに成功した。

一方で、こんな課題も…。

町田市循環型施設管理課 阿曽友斗さん：

新たに今まで想定していなかったものを取り付けるというところで、サイズだったり大きさだったりところで、今後入るかどうか、どうやって導入していくのかっていうところが課題。

処理施設内のスペースや予算などの問題もあり、すぐには検知システムを導入できないと話す。

「適切な捨て方」は浸透せず

やはり「捨てる側」による分別が重要だが、一筋縄ではいかない。

町田市循環型施設管理課 阿曽友斗さん：

（市民に）周知啓発っていうものはしているつもりなんですけれど、まだ市民の全員の方々に行き渡ってないっていうのが現状。

では、町の人はどれくらいリチウムイオン電池の正しい捨て方を知っているのか。リチウムイオン電池の製品を使っている市民に聞いてみた。

男性：

（何のごみとかにしてますか？）燃えないごみで。

実際にこの男性が住んでいる地域の捨て方を調べてみると、「有害ごみ」として排出する必要があった。

女性：

家電みたいなものを捨てられるものがあるので、その日が…不燃ゴミか。（捨て方は）知らないです。

話を聞いた15人中、適切な捨て方を知っていたのは1人だけだった。

なぜ知らないのか聞いてみると、捨て方を巡って「分かりにくい」や「統一されればいい」などといった声があった。

回収ルールの“バラつき”が明らかに

私たちは、東京都内の全市区町村がどのように回収しているか調べた。

品川区のHPでは、リチウムイオン電池を月2回「陶器・ガラス・金属ごみの日」に捨てるように呼びかけている。

1、2週に1回程度、集積所で回収するという自治体が多い一方、清掃事務所などに持ち込む必要があるという自治体も。

都内62市区町村のうち、24自治体がごみ集積所での回収を行っていなかった。

羽村市では、リチウムイオン電池について「市では回収できません」と明記。このように、そもそも回収を行っていない自治体もある。

環境省のまとめによると、2023年度の時点で全国の市区町村のおよそ25％が「リチウムイオン電池」などを回収していない。

こうした自治体は、家電量販店などにおいてあるリサイクルボックスに持ち込むよう呼びかけている。

ビックカメラ新宿東口店 モバイルバッテリー担当者：

お客様からお持ちいただきましたモバイルバッテリーなどは、こちらでお客様に入れていただくようになっております。

ビックカメラでは、こうした回収を全国の店舗で行っている。しかし、回収の対象はリサイクル団体の会員企業の製品のみで、海外のノーブランド製品などは対象外。

製品や自治体によっては、身近に捨てられる場所がないというのが現状だ。

求められる消費者の意識

こうした状況に、国は対策を強化。環境省は4月、全国の市区町村に対して、家庭から出される「リチウムイオン電池」を回収するよう要請を出した。

ただ、世田谷区のように新たに回収を始めた自治体はあるものの、まだ開始のメドも立っていない自治体も多い。

理由について取材すると、自治体の担当者からは「適切に処理できる業者を探す必要があり、すぐには動けない」「分別収集を始めても、職員の人数が足りず対応できない」などの声があがった。

さらに、ある離島では処理できる業者がいないため、廃棄されたリチウムイオン電池が自治体の施設にたまる一方だという問題も判明した。

自治体にのしかかる重い負担。まずは、消費者一人一人がしっかり分別を行うことが解決への一歩になりそうだ。

（「イット！」10月13日放送より）