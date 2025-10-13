26年間にわたり続いた自公連立政権が、公明党の離脱により終止符が打たれることになりました。東海3県選出の国会議員からも、戸惑いの声が上がっています。

■選挙協力も解消…「公明票」今後の行方は





公明・斉藤鉄夫代表（10月10日）：

「自公連立政権についてはいったん白紙とし、これまでの関係に区切りをつけることとしたいと思います」



公明党の連立政権からの離脱。石破総理辞任後の首相指名選挙だけでなく、国政選挙での協力も解消するとしています。

熱田区など愛知4区を地盤とする工藤彰三衆院議員は…。



自民・工藤彰三衆院議員：

「今回、総裁選挙で私は特に高市候補、現総裁を推してきた立場からすると、なかなか厳しい状況だなと」

26年続いた自公連立政権の突然の終焉に「なかなか厳しい状況」だと話します。



自民・工藤彰三衆院議員：

「ここ数年、色々な面で政策がぶれた分をまっすぐ戻すということで、高市総裁誕生に向けて動いてきましたから、ここであえて白紙撤回のことがあったからといって、ぶれてはいけない」



工藤議員は2024年の総選挙でも、およそ9300票差で敗れ、比例で復活していて、公明党と選挙協力が得られなくなると、次はより厳しい状況になると言えそうです。



自民・工藤彰三衆院議員：

「個人的な付き合いも地域の付き合いも、色々なところでありましたから、そこはそんなに急に変わらないとは思いますけど」



愛知4区で工藤議員と長年議席を争ってきた、立憲民主党の牧義夫衆院議員は…。

立憲・牧義夫衆院議員：

「自民党から見れば不安定かもしれないけど、国民生活が安定すればそれでいいわけですから」



自公連立解消が、今後の選挙にどのような影響を及ぼすのでしょうか？



立憲・牧義夫衆院議員：

「結果を見てみないと分からないですよね。（自民候補に）これまでどれくらい公明票がのっていたのか、あるいはのっていなかったのか、次の選挙まで分かりません」

■「時代が変わる」期待の一方で「早く安定化を」





四半世紀余り続いた連立政権の解消、市民からは変化を期待する声も聞かれます。

牧議員の支援者：

「時代が変わるなと。ここからどういうふうになるか不安もありますけど、時代が変わる時って期待もあるので、そっちに期待しています」



工藤議員の支援者：

「自民党単独でやれるものだったら、それはそれでとても良いことだと思うんです。やっぱり考え方とか施策が違うので」



変化を期待する一方で、「政治の安定」を求める声もあります。



工藤議員の支援者：

「物事が進むのが、ちょっと時間がかかるのではないか。その前に根回しをしなきゃいけないような状況になるのかなと」



牧議員の支援者：

「経済的に安定してないんですよね、政治が。それで非常に揺れているので、なんとか早く安定化していただきたい」