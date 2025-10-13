公明党が連立政権から離脱し、石川県関係の国会議員にも衝撃が走っています。選挙協力も白紙となった中、公明票をめぐる議員たちの反応です。

26年続いた自公連立政権の解消。



石川県内でも連携を続けてきただけに、自民党の国会議員にも波紋が広がっています。



激しい与野党対決を繰り返す石川3区。



去年の衆院選では、比例復活で当選した自民党・西田昭二氏は、次の衆院選への影響をこう語ります。

自民党・西田 昭二 衆院議員：

「新たな連携構築ということが、本当に一番の課題にあると思っております。本当に常に私自身も厳しい状況で、常に選挙をさせていただいたところでもございます。これはもちろん、それを受け止めるということも大事だと思いますし、議席をしっかりと守る」



その西田氏に前回勝利した、立憲民主党の近藤和也氏。



今後の選挙への影響は読めないとしながらも、石川県連としての公明党との連携を模索したいといいます。

立憲民主党・近藤 和也 衆院議員：

「正直、今なんともまだわからない。政権は首班指名をどうなのかといったところの連携はあるとは思いますが、結果がどうあったとしても、個人的なお付き合いというのは、ちゃんとより深めていけたら」



一方、最も公明票が多い選挙区石川1区。



再選を果たした自民党の小森卓郎氏も影響を懸念します。

自民党・小森 卓郎 衆院議員：

「首班指名がいつになるのか、その結果がどうなるのかが、非常に読みにくい状況になっていますし、その後の展開も分からない状況になっていますので、常日頃以上に緊張感を持って、日頃の活動を更に強化する形で、足腰を固めていきたいと思います」



こうした中、首班指名をめぐり、与野党の駆け引きも活発に。



石川県内入りした国民の玉木代表は、野党連立の可能性について…



国民民主党・玉木 雄一郎 代表：

「私たち今、どっちにつくんだとか、いろんなこと言われて報道もされていますが、我々は極めてシンプルです。国民の皆さんにとっていい政策であれば、そのいい政策を出すところ、実現するところには協力をします」

野党候補の一本化へ、立憲民主党が党首会談を呼びかけも…



国民民主党・玉木 雄一郎 代表：

「仮に私が首班指名の対象になるということであれば、やはり我々が訴えているような現実的な安全保障政策で、まとまっていくということが不可欠だと思います」



国民民主党の小竹凱氏は、今後の選挙への影響について…

国民民主党・小竹 凱 衆院議員：

「国政の状況もさることながら、石川県内でも年明けに大きな選挙がいくつかあるので、また大きく変わるんだと思っています」



公明票の行方、そして連立政権の行方、今後の石川での戦いにも影響が予想されます。