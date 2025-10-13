『未生』『カマキリ』主演イム・シワン,SMエンタと組んでソロアルバム発表

俳優のイム・シワンが、SMエンターテインメントと手を組み、初のソロアルバムをリリースする。

10月13日、SMエンターテインメント側は公式コメントを通じて「当社傘下のレーベルでイム・シワンのソロアルバムを準備しており、発売時期などの詳細を調整中である」と明らかにした。

【写真】「ギャップ萌え…」イム・シワンの肉体美

先立ってとあるメディアは、イム・シワンが年内発売を目標にSMエンターテインメントとともにソロアルバムを準備中であり、SMエンターテインメントが彼の音楽活動全般をサポートする予定だと報じていた。

イム・シワンは8月に所属事務所との契約が終了し、現在は無所属で活動している。独自にアルバムの準備を進める中で、先輩歌手カンタの影響を受け、SMエンターテインメントとの協業を決めたという。

(写真提供=OSEN)イム・シワン

イム・シワンは先月行われたNetflix映画『カマキリ』のラウンドインタビューに金髪姿で登場し、注目を集めた。その際、次回作の準備ではないかという質問に対し、「作品のためではなく、実はアルバムを準備している」と明かし、話題を呼んでいた。

ドラマ『ミセン-未生-』以降、確かな足取りでフィルモグラフィーを積み上げてきたイム・シワン。ただ、もとは9人組ボーイズグループZE:Aとしてデビューした彼だ。それだけにソロアルバムには期待が集まる。

◇イム・シワン プロフィール

1988年12月1日生まれ。韓国・釜山広域市出身。2010年に9人組ボーイズグループZE:Aとしてデビュー。2012年にドラマ『太陽を抱く月』のホ・ヨム役の子役として演技を始め、2014年のドラマ『ミセン−未生−』で俳優としての実力を証明。「演技ドル」（演技＋アイドル）として最も成功した人物ともされている。