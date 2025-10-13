生田衣梨奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/13】元モーニング娘。の生田衣梨奈が、10月12日に自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】元モー娘。「すでにアイドル」と話題の幼少期ショット

◆生田衣梨奈、幼少期の写真を公開


生田は「2歳のえり」とつづり、幼少期の写真を公開。水飲み場で遊んでいる写真とうさぎのゲージの前で眩しそうに目を瞑っている姿が収められている。

◆生田衣梨奈の幼少期ショットに反響


この投稿には「生まれてから今までずっと可愛い」「天使すぎる」「面影ある」「すでにアイドルじゃん」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

