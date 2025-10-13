元モー娘。生田衣梨奈「2歳のえり」幼少期ショット公開「すでにアイドル」「生まれてから今までずっと可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/13】元モーニング娘。の生田衣梨奈が、10月12日に自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元モー娘。「すでにアイドル」と話題の幼少期ショット
生田は「2歳のえり」とつづり、幼少期の写真を公開。水飲み場で遊んでいる写真とうさぎのゲージの前で眩しそうに目を瞑っている姿が収められている。
この投稿には「生まれてから今までずっと可愛い」「天使すぎる」「面影ある」「すでにアイドルじゃん」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元モー娘。「すでにアイドル」と話題の幼少期ショット
◆生田衣梨奈、幼少期の写真を公開
生田は「2歳のえり」とつづり、幼少期の写真を公開。水飲み場で遊んでいる写真とうさぎのゲージの前で眩しそうに目を瞑っている姿が収められている。
◆生田衣梨奈の幼少期ショットに反響
この投稿には「生まれてから今までずっと可愛い」「天使すぎる」「面影ある」「すでにアイドルじゃん」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】