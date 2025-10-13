公明党が自民党との連立を解消したことを受け、首相指名選挙はどうなるのでしょうか。日本テレビ政治部の矢岡亮一郎解説委員が解説します。

■「玉木首相」の可能性 国民、維新は？

――国民民主党の玉木代表と立憲民主党の野田代表が党首会談を行うということですが、何を話し合うのでしょうか？

野党として玉木代表を首相候補にできるか、その条件を話し合います。今回の公明党の連立離脱を受けて、高市首相ではなく、玉木首相の可能性が出てきているからなのです。

野田代表は12日、「玉木さんは有力な選択肢」「足し算すると自民党の196を上回る」と発言しました。

現在、衆議院の議席は、野党第1党から第3党まで合わせて210あります。野田代表は第1党の自分ではなく、第3党の玉木代表に首相の座を譲ってまで、野党の連携を呼びかけています。

名指しされ、13日、協議に応じる意向を示した国民民主党の玉木代表は「首相を務める覚悟はある。ただ、基本政策の一致がないと国の運営に責任を持てない」と言っています。野田代表に、安全保障やエネルギー政策で歩み寄りが必要だと言っているわけです。

もう1つの野党、日本維新の会の吉村代表も「立憲と国民がまとまるなら本気で話を聞く。可能性は高くない」と冷ややかにみています。

■高市総裁の戦略は

――自民党と離れた公明党はどうなるのでしょうか？

気になる幹部の発言があります。これまで斉藤代表は、首相指名選挙の対応について、「棄権するか、『斉藤鉄夫』と書く」「野党とは書かない」と言っています。

ただ、西田幹事長はBS日テレの番組で、「事情に応じてその時に考える」と述べて、野党候補、つまり玉木代表に投票する可能性を排除しなかったということです。

――高市総裁はどういう戦略を描いていますか？

高市総裁は、公明党が離脱する前までは、国民民主を取り込む考えでした。ただ、玉木代表は「公明党が抜け、我々が加わっても過半数にいかない。意味がない」と言っています。

取り残された形の高市総裁は、周辺に「私が首相に選ばれるかわからない」「今はできることをやる」と言っています。維新との連携も模索を始めています。

首相指名選挙で維新に「高市早苗」と書いてもらえれば、231と過半数に大きく近づきます。高市総裁はさらに「安定した基盤を作らないと海外からも相手にされない」と維新との連携、さらにその先の連立にも意欲を見せています

実際、日本テレビの取材では、「既に維新へのアプローチは始まっている」ということです。ただ「協議を始めるなら『腹を決めて』」と維新から自民党は言われているといいます。

維新が掲げる「副首都構想」や社会保険料の引き下げなどをどこまでのめるのか、水面下の接触が始まっているようです。

――条件次第では自民党が維新と組む可能性もあるということですか？

ただ、自民党のある党四役経験者は、「公明は票を持ってきてくれるけど、維新からまとまった票はない」「維新と連立を組めば二度と公明とは組めない。それは自民党にとって選挙での死を意味する」と話をしています。

自民党は14日、全ての国会議員が集まる両院議員懇談会を開きます。高市総裁が公明党離脱の経緯を説明し、党内から選挙への不安、また不満も含めたどのような声が噴出するのか注目されています。

今後の野党との連携戦略、高市総裁が首相になれるかにも大きく影響します。来週20日以降に想定される首相指名選挙に向け、13日に玉木代表が言った通り、「非常に大事な一週間」になります。