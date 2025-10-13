「プロレス・新日本」（１３日、両国国技館）

来年１月４日に東京ドームでプロレスデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフ・アロン（２９）がついに動いた。

ＮＥＶＥＲ無差別級タイトルマッチが行われ、挑戦者のＥＶＩＬが悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の介入によるサポートを受けながら、王者ボルチン・オレッグを撃破してベルトを奪取した。試合後もＨＯＴの面々がヤングライオンを暴行していたが、練習生としてセコンドに就いていたウルフが突然リングイン。場内がどよめく中、ＨＯＴのメンバーを切れ味鋭い柔道技で蹴散らし、大喝采を浴びた。

悪行の限りを尽くして王座を奪い取ったＨＯＴは、試合後もボルチンを暴行。制止に入った若手も殴打される中、いても立ってもいられなくなった怒れる狼がついにリングインし、場内のボルテージは一気に最高潮に達した。ウルフは高橋裕二郎を払い腰で投げ飛ばすと、続く金丸義信を腰車でマットに沈めて“一本”を連発。さらに、ディック東郷はプロレス技のボディスラムで高々と抱えた後、豪快にたたきつけた。ＥＶＩＬに胸ぐらをつかまれ、「オイ、てめえ誰に手を出してんだオラ！練習生の分際で。つぶすぞ、この野郎！」とすごまれ、胸元にエルボーも一発食らったが、にらみ合って一歩も引かなかった。

場内が騒然となる中、バックステージに現れた超黄金ルーキーは「まだ練習生って立場だったので、リングの上で（選手の横暴を）止めることはしてこなかったが、今日は頭で考える前に体が動いてしまっていた」と状況を説明。「正直、今の立場で僕が言っていいことではないと思うが、１月４日のデビュー戦、ＥＶＩＬとやらせてください」と直訴した。

一方、ＥＶＩＬは「ウルフ・アロン、一練習生のくせに生意気なマネをしてくれたな。死ぬ覚悟があるなら、たたきつぶしてやるからな」と怒りをあらわにした。