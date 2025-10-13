徹夜組も…大阪・関西万博が閉幕　「フラッグパレード」で184日間に感謝　来場者は2500万人超

13日、閉幕日を迎えた大阪・関西万博。

午後4時から、フィナーレを飾るイベント「フラッグパレード」が行われ、参加した158の国や地域などの色とりどりの万国旗を手にした隊列が、場内を更新しました。

パレードではダンスパフォーマンスなどが行われ、万博スペシャルサポーターのハローキティやくまモンなども参加。

約1.4kmを練り歩き、来場者に184日間の感謝を伝えました。

ついに最終日を迎えた13日の午前5時半。

夢洲に始発の列車が到着し、東ゲート前は大混雑に。

並んでいた人に話を聞くと、「（Q.何回目？）ぼくが20回目」「私が18回」「（Q.いつから並んでいる？）前日12日の11時半から並んだ」「きょうは最後の力を振り絞って楽しむしかない。もう“万博ロス”。たぶん帰るとき泣いている」などと話していました。

そしてそのころ、閉幕の日を迎えた早朝の万博会場では、イベントが。

「フレンドシップリング」では、大屋根リングに集まった各国のスタッフらが手をつなぎ、輪を作って閉幕を祝いました。

そして、午前8時40分。

ゲートが開き、早速走っていく人の姿もありました。

来場者：

30回以上万博に来ているが、今日で最後なんだと涙が出てきた。

開幕当初は来場者が伸び悩みましたが、最終週には1日20万人以上が訪れ、一般来場者は2500万人を突破。

最終日の13日も、開場後たちまちパビリオン前に大行列ができるなど、大混雑となりました。

その会場内では、最終日ならではの光景も見られました。

29の国と地域が参加する共同館・コモンズ-Bの窓ガラスには、12日までなかったメッセージがびっしりと書かれていました。

さらに、電力館の壁には来場者などによる寄せ書きが。

また、開催日数を毎日カウントダウンしてきたディスプレーに表示された「LAST DAY」を撮影する人垣ができていました。

さまざまなハプニングも起きた万博。

パビリオンの工事が中断し、開幕から3カ月遅れでのオープンとなったネパール館では、急きょ福袋の販売をスタート。

ネパール館の担当者は「短い開催期間だったので、お客さまに何かおわびというか…。朝からものすごい数購入してもらって。（「福袋」の中身は？）秘密です、買ってもらってのお楽しみ」と話していました。

最終日の13日は石破首相も会場を訪れ、ミャクミャクに感謝状を贈りました。

石破首相：

ミャクミャクはこれからもみんなの前に来てくれるよね。

ミャクミャク：

は〜い！またみんなに会いたいな。

そして午後2時、閉会式が行われ、名誉総裁を務める秋篠宮さまが「これからも世界が手を携え、『いのち輝く未来社会』を創り上げていくことを期待しております」と、おことばを述べられました。

184日間の会期を終え閉幕する大阪・関西万博。

大阪府・吉村知事：

6カ月間、世界が1つになりました。またいつの日か、ここ日本で万博をやりましょう。

会場ではこのあと花火が打ち上げられ、ショーが行われるなど、フィナーレを飾るイベントが予定されています。