13日、ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」の20周年を記念したスペシャルイベント「ZOZOFES（ゾゾフェス）」の取材会が行われ、韓国の5人組ガールズグループ・LE SSERAFIMのKIM CHAEWONさん、SAKURAさん、HUH YUNJINさん、KAZUHAさん、HONG EUNCHAEさんが出席しました。

【写真を見る】【LE SSERAFIM】YOASOBIとのコラボに喜び「大好きで尊敬する先輩なのでとてもワクワク」 ZOZOFES甍婬すみ語る





SAKURAさんは“今回、ZOZOTOWNさん20周年を記念するイベントに参加できてとても嬉しい。私たちのステージを通して、音楽とファッションでイベントを盛り上げていきたい”と意気込みを語りました。





LE SSERAFIMは、取材会後のステージでは、ZOZOTOWN20周年を記念して制作された楽曲「the NOISE（Contains a Samples of 夜に駆ける）」を、YOASOBIと共に世界初披露します。





この夢のコラボレーションについて、HUH YUNJINさんは“最初にYOASOBIさんとご一緒させていただけることが決まった時は本当に嬉しかったですし、光栄だなと思った。大好きで、尊敬する先輩なので、とてもワクワクしています“と、喜びを表現。









HONG EUNCHAEさんも“YOASOBIさんといつかステージで共演できたらいいなと思っていた。今回、ZOZOFESの特別なステージで叶えられてとても嬉しいですし光栄だなと思います”と笑顔を見せました。









この楽曲についてKAZUHAさんは“シティポップの要素が含まれているので、新しいジャンルに挑戦しつつも、LE SSERAFIMらしい魅力をお見せできるように試行錯誤しながらレコーディングしました”と、にっこり。









リーダーのKIM CHAEONさんは“私たちLE SSERAFIMのパフォーマンスは、エネルギー溢れるステージを準備しています。そして、YOASOBIさんとのスペシャルなステージもありますので、ぜひご期待ください！”と、力強くアピールしました。









【担当：芸能情報ステーション】