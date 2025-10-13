指先に宿る「変幻自在」の美。コゼットジョリの2025冬限定新色が登場

冬の装いに、さりげないドラマを添えるネイルカラーが登場。マニキュアブランド「Causette.Joli（コゼットジョリ）」から、2025年冬限定新色3色が11月7日（金）より発売されます（先行発売：11月1日〈土〉）。テーマは「変幻自在」。相反する花言葉を持つ花々をモチーフに、指先で“多面の美”を表現するコレクションです。数量限定の特別なカラーを、冬のはじまりに纏ってみませんか？

コゼットジョリの新色が語る「変幻自在」の美

各色10mL・各1,980円（税込）

2025年冬の限定色コレクションは、「変幻自在」をテーマに、異なる魅力を併せ持つ3色がラインナップ。一色で多様な表情を魅せる“多面的な美しさ”を楽しめます。

KUROYURI BIKI（クロユリ ビキ）



甘く切ない恋を思わせる深いダークボルドー。花言葉「恋」と「呪い」という二面性を映し出すような、強くも儚いカラー。Opacity：3

SAZANKA KOUKOU（サザンカ コウコウ）



ひたむきな愛と淡い思い出を重ねるコーラルピンク。透明感のある発色で、指先に優しい温もりを添えます。Opacity：1

FUYUHOSHIZORA KIYOSHI 25（フユホシゾラ キヨシ）



冬の星空を思わせるミルキーゴールド。繊細なパールが輝き、他の2色に重ねても楽しめる万能カラーです。Opacity：1

日本製。限定発売のため、早めのチェックがおすすめです♡

冬を彩る限定ラッピングと先行イベント

この冬だけの特別なギフトラッピングも同時登場。シンプルで上品なデザインの2種（110円／330円・税込）が、ホリデーシーズンの贈り物にぴったりです。

さらに、東武百貨店 池袋店では10月30日（木）から11月5日（水）までの期間、POPUPイベントを開催。冬限定色の特別先行販売やワークショップも予定され、どこよりも早く新作を体験できます。

直営店「L’instant joli」鎌倉店・京都店、セレクトショップ「あおのは 横浜店」での先行販売は11月1日（土）から。一般発売は11月7日（金）より公式ECサイトおよび全国の取扱店舗にて開始されます。

冬の指先に、自分だけの物語を

冬の空気にきらめきを添える「Causette.Joli（コゼットジョリ）」の2025年冬限定新色。相反する花言葉に秘められた“変幻自在”の美しさは、見るたびに新しい私を映し出してくれます。

姉妹ブランド「FRANGES DIVINES」のクリスマスコフレと連動したカラーで、リップとおそろいのコーディネートもおすすめです♪この冬は、指先から“私らしさ”を楽しんでみて。