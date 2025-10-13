ガールズグループ「LE SSERAFIM」が13日、Kアリーナ横浜でファッションサイトZOZOTOWN20周年を記念した音楽イベント「ZOZOFES」に出演した。

フェスではトップバッターで登場。まずはYOASOBIのボーカルikura（25）とともに、ZOZOTOWN20周年を記念して制作された楽曲、LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」を初歌唱した。

YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」をモチーフに、「シティポップ」と「ZOZOFES」テーマの「Y2K」という異なるカルチャーを融合させた楽曲。ikuraとともに横並びで椅子に座りながら伸びやかな歌声を会場に響かせ、歓声を浴びた。HUH YUNJIN（24）は「スペシャルステージからスタートしたのでドキドキしました」、KIM CHAEWON（25）は「YOASOBIさんと一緒にできるということで本当にびっくりしました」とかみしめた。

ikuraと目を合わせながら歌唱するシーンもあり、SAKURA（27）は「ikuraちゃんが先に『見つめ合いたいです』とかわいいリクエストをしてくれたんです」と明かした。KAZUHA（22）は「聞いた瞬間、一番お気に入りの曲になりました」と語った。

ステージでは、ほか「Smart」「HOT」「Come Over」などを歌唱した。