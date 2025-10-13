バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツです。この土日はアウェーでシーホース三河と対戦しました。11日は1点差で今シーズン初勝利をあげたものの12日はディフェンスで精彩を欠き、連勝はなりませんでした。



開幕から2連敗、勝利への道を切り開きたいハピネッツは、昨シーズンチャンピオンシップに出場した西地区・シーホース三河とのアウェーゲームに臨みました。





白のハピネッツ、立ち上がりはシュートタッチが好調でした。チーム最年少、23歳の元田に、手前のコーナーからライスナーが3ポイント。空いたスペースを上手く使いながら、第1クオーターは三河よりも高い確率でシュートを決め切ります。しかし、第2クオーターはディフェンスに課題が。三河にプレッシャーをかけられず、5本の3ポイントシュートを決められるなどして、一時、最大16点差をつけられます。後半、ハピネッツはディフェンスの修正を図ります。ディフェンスリバウンドから攻撃の権利を得ると…ポイントガードの菅原からゴール下のウェッツェル。三河の隙も見逃しません。新加入選手が躍動しディフェンスからオフェンスへと流れを作ったハピネッツ。終盤に追いつき、白熱したシーソーゲームとなります。1点リードされ、試合時間は残り11秒ほど。ここも新加入選手が見せました。（P 決めてベンチ行くまで）レバノン代表経験があるポイントガードアリ・メザーが勝負どころで決め、逆転。1点差で接戦を制したハピネッツ。うれしい今シーズン初勝利です。アリ・メザー選手「シュートを打つチャンスがあったら自分は自信を持ってシュートを打つことを決めているのでチームにとっていい結果になってよかったと思っています」前田顕蔵HC「とにかくハードにプレーするようにというところで前半ちょっと緩かったので後半全員が締めてくれたのでそこはすごく良かったなと思っています」勢いそのままに臨んだ12日。キャプテン田口が得意の3ポイントシュートなどで前半に14得点。プレーでもチームをけん引します。しかし、またしてもディフェンスで精彩を欠き、三河の攻撃を止めることが出来ませんでした。2戦目は終始リードを許し76対94で敗れ連勝はなりませんでした。ディフェンスに課題がみられたものの、オフェンスに関しては、サンロッカーズ渋谷との開幕2連戦の得点をいずれも上回りました。攻守のかみ合ったプレーを展開できるかが勝利へのカギとなりそうです。ハピネッツは次もアウェーゲームです。15日の夜7時すぎからアルバルク東京と対戦します。