かっこいいと思う「歴代男子フィギュアスケート選手」ランキング！ 2位「高橋大輔」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は9月11〜12日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「フィギュアスケート選手」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「かっこいいと思う歴代男子フィギュアスケート選手」ランキングを紹介します。
2位は、高橋大輔さんです。
現在39歳の高橋さんは、現役時代に3度の五輪に出場。2010年のバンクーバー五輪では日本男子初の銅メダリストに輝きました。高橋さんの魅力といえば、ダンスのようにリズムを刻む華麗なステップ。さらには立体感のある顔立ちと柔らかな笑顔でもファンをとりこにします。
アンケート回答では、「圧倒的プリンス感！復活して感激しました！」（20代女性／神奈川県）、「決して大きくない体が演技のときにすごく大きく見えたから」（30代女性／東京都）、「竹野内豊のような少しワイルド系の顔が好きで、高橋大輔も同じ系統だと思うから」（40代女性／兵庫県）、「世界一と表されたステップの迫力や、ここぞの決めポーズがとても魅力的だったから」（50代女性／福岡県）などの声が寄せられました。
現在30歳の羽生さんは、現役時代にソチ五輪と平昌五輪で金メダルを獲得し、五輪2連覇の偉業を達成。高難度のジャンプと圧巻の演技力で見るものを魅了し続けました。演技中の鋭いまなざしと、リンクを離れた時に見せる笑顔のギャップもファンの心を惹きつけます。
回答者からは、「かわいらしい見た目ですが、競技中はきりっとかっこよく、見とれてしまうからです」（30代女性／広島県）、「大きなケガやプレッシャーを乗り越え、オリンピック連覇など輝かしい結果を出し続けたから」（40代女性／北海道）、「氷上での演技は圧倒的な存在感があり、ジャンプやスピンの技術だけでなく、表現力や芸術性の高さにも心を奪われました。特に大舞台での精神力の強さと勝負強さは群を抜いており、日本だけでなく世界中のファンを魅了している点が『かっこいい』と思う理由です」（20代男性／愛知県）などのコメントが集まりました。
