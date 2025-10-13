13日は祝日、スポーツの日です。秋田市では、野球のイベントが開かれました。会場は、プロも試合をするあの球場です。参加した小中学生は、秋晴れのもと、バットを振って楽しく体を動かしました。



思いっきりスイングする子どもたち。



立っているのは、こまちスタジアムのバッターボックスです。



13日は小中学生を対象に秋田市新屋にあるこまちスタジアムが“バッティングセンター”として開放されました。スポーツの日にあわせて、秋田県総合公社が企画したもので、開催は今回が初めてです。





プロの選手もプレーする球場の打席に立つことで、野球への関心や親しみを持ってもらおうと開催されたこのイベント。球速は70キロに設定されていて、打てるのは一人20球です。経験者も未経験者も、思いっきりバットを振って野球の魅力に触れました。子ども「うれしかった」Q高校野球やってる場所だもんねどうしてうれしい？「いっぱい打てて」Qこまちスタジアムどう「いい経験」未経験のこども「楽しかったですね緊張感もありましたし、緊張があっても結構当たったと思うので、よかったかなと思っています。」保護者「僕も野球やってきて息子も今後野球やるきっかけになればいいなと思って。秋田で良い球場、スタジアムでこういう経験をさせてあげることができたのでとてもよかったなと思います。」主催した秋田県総合公社は、今後もこまちスタジアムを活用し野球や球場に親しむ機会を提供していく考えです。