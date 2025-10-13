「当初は技術レベルが低かった」元柏指揮官ネルシーニョが語った、日本サッカーの驚異的成長「今の日本人選手は…」
過去に柏レイソルなどで監督を務めたネルシーニョ氏が、ブラジルメディア『Canal GOAT』の公式YouTubeチャンネルに出演。インタビューで、17年間にわたる日本での指導経験について語った。
「J リーグの創設期を体験した。当時、連盟は存在していたが、非常にアマチュア的なサッカーだった。J リーグが始まってからプロフェッショナル化が進んだ。J リーグ自体が、例えばジーコやリトバルスキーのような外国人選手を各チームに配置していたんだ」
当初の課題にも言及し、「１人か２人のスター選手を連れてきても、日本人選手の技術的なレベルの低さは解決されなかった。そこで際立ったのは、横浜マリノス（現、横浜F・マリノス）と私が監督を務めたヴェルディ川崎（現、東京ヴェルディ）の２チームだった。我々は優勝を果たした」と振り返った。
これらのチームが成功した理由として、「彼らにはスター選手がいたが、同時に日本代表に選ばれる日本人選手も擁していた」と分析している。
また、日本人選手の成長についても大きな変化を実感しているという。
「２度目の日本滞在でより長期間過ごした際、若い選手たちがヨーロッパに渡るのを目にした。カズ（三浦知良）がヨーロッパ、イタリアに行ったが、あまりプレーしなかった。しかし今は違う。今の日本人選手はその質の高さによってヨーロッパで契約を結び、多くの選手が実際にプレーしている。リバプールや特にベルギーでプレーしている」
そして「日本サッカーは大きく成長した」と総括。長期にわたる日本での指導経験を持つネルシーニョ氏の証言は、J リーグ創設期から現在に至るまでの日本サッカー発展の軌跡を物語る貴重な記録といえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
