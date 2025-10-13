【秋の三連休】各地で賑わい！グルメに紅葉に雪に「景色がきれいで感動」オリンピアンの姿も 北海道
秋が深まり、冬の便りも聞こえてきました。
この３連休は各地で様々なイベントが行われ、グルメやスポーツなどを楽しむ人の姿が見られました。
炭火で焼きあげられたお肉。
香りに誘われ、長い列ができています。
（子ども）「おいしい！」
（訪れた人）「２０個買いました」
札幌国際スキー場で１０月１９日まで開かれている秋祭りです。
お肉やスイーツなどと楽しめるのが…
秋の深まりを感じさせる紅葉。
木々が黄色やオレンジに色づいています。
現在、山すそで色づきは７分程度。
今週末にかけて見ごろを迎えるということですが、訪れた人はもみじ狩りを満喫していました。
一方こちらはー
気温１．５℃の旭岳ロープウェイの姿見駅。
ここから見える山頂付近には雪が…
冬の便りが届いています。
（埼玉県からの観光客）「すごく寒いと思ったんですが、それよりも景色がすごくきれいで感動しました」
（埼玉県からの観光客）「人生観が変わるような壮大な景色なので、旅の最後に良かった」
子どもたちの掛け声で登場したのは、旭川市出身の陸上・女子やり投げ、北口榛花選手です。
１２日に地元で開かれたスポーツ教室に参加し、子どもたちに陸上の楽しさを知ってもらおうと自ら指導を行いました。
（北口榛花選手）「遠くに投げるためには、自分が投げたい方向を見ながら投げる動作をするのが大事なポイントでもあるので」
子どもたちはオリンピアンからの直接指導をうけ、それぞれ思い出に残る１日を過ごしたようです。
（小学生）「楽しかった。走ったり投げたりするの」
（小学生）「応援してオリンピックとかいっぱい出てほしいと思いました」
（北口榛花選手）「小学生の元気は本当にこちらも元気にさせてもらえるエネルギーがある。成長していくうちに陸上をやりたいなと思う子どもたちが増えたらいいな」
カメラを片手に写真を撮る多くの人々。
皆さんのお目当ては、赤く色づいたコキアです。
（訪れた人）「コキアを初めて見たし、色がすごくきれいだと思いました」
（子ども）「ふわふわしてそうできれい」
空知の由仁町ではコキアおよそ３万２０００株が見ごろを迎え、来週末ごろまで楽しめるということです。
各地で賑わいを見せた３連休。
スポーツにグルメに紅葉にー
季節の移ろいを楽しむ姿が見られました。