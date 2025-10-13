バーチャルゴルフの「TGX」は13日、東京都内で会見を開き、チーム戦による全国ツアー「TGXシリーズ」を来年1月から開催すると発表した。

同シリーズには男女プロ、アマが参戦し、東京、大阪、中部、東北＆北海道、中国＆四国、九州＆沖縄の全国6地域を代表する全6チームが編成される。

メインシリーズは全6大会で、大会ごとに6チーム中4チームが参加。各チーム4人によるシングルスとフォアサムのマッチプレーで戦い、トーナメント方式で順位を決定する。6大会終了後、成績上位4チームがプレーオフに進出する。

開幕戦は東京―大阪のカードで来年1月に東京で開催され、会場は収容人員1000〜2000人のアリーナを予定している。

会見に出席し、バーチャルゴルフのデモンストレーションも行った金田久美子（36＝スタンレー電気）と脇元華（28＝GMOインターネットグループ）はともに大阪のメンバーとして戦う。

金田は「ゴルフを始めて33年になるけど、まさかこんな未来があるとは想像もしていなかった。男子プロとはあまり交流がないのので、男子の技術を間近で見られるのも楽しみ」と話し、脇元は「高校以来の団体戦なので新鮮。プロ野球のように音を出して応援したり、いつもと違う雰囲気の中でプレーするのも楽しみ」と期待感を示した。