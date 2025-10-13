◆第７８回秋季全道高校野球大会 ▽２回戦 立命館慶祥１３―３苫小牧東＝５回コールド＝（１３日・プレド）

立命館慶祥が１３―３の５回コールドで苫小牧東を下し、３年ぶりに８強入りを決めた。１８３センチ、８４キロの主砲・吉川慎之助右翼手（２年）が公式戦初本塁打を含む２安打４打点と躍動した。

一振りで相手に傾きかけた流れを止めた。１点差に迫られて迎えた４回。１死一塁で吉川は内角のカーブを強振。打ち上がった打球は、日本ハムがエスコンＦに移転するまでＮＰＢ１２球団の本拠地で最も高かった５・７５メートルのフェンスを超えて右翼席に着弾。高校通算６号の一発に「打った瞬間に弾道も上がっていたので入ったかなという感触があった」とうなずいた。

続く５回の第４打席では、コースに逆らうことなく外角球を左中間へ。２点適時二塁打とし、滝本圭史監督は「練習から柵越えを連発するので大味になることもあるけど、ホームラン打った後に左中間にツーベースを打ったのが彼の成長。すごいなと思って見ていた」と目を細めた。

中学１年時に厚生労働省指定の難病「もやもや病」と診断され、１年ほど野球から離れる時期もあった。２度の手術を受け、環境を変えるために中学硬式野球の苫小牧ボーイズに移籍。平日も含めて毎日のように父・秀叙さんが札幌の自宅から１時間以上かけて送迎してくれたといい、「活躍することが恩返し。これからいっぱい恩返しできれば」。投手としても左腕から最速１３８キロを投じるが、今大会は野手に専念。ベーブ・ルースに憧れる１７歳は、感謝の思いを胸に次戦も打席に立つ。