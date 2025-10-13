13日は3連休最終日です。動物園や水族館など、石川県内の行楽地は、多くの人でにぎわいました。

13日、多くの家族連れが訪れていたいしかわ動物園。



県内からの親子連れ：

「晴れてよかったですね、きょうは。雨降るかなと思ってたんですけど。キリンが好きなので、キリンを見に来ました」



人気の動物たちの中に、新しく仲間入りし、注目の的となっていたのは…



「ちっちゃくてかわいい」

先週から展示が始まった、世界で一番小さいカンガルー「パルマワラビー」です。



飛び跳ねながら移動するかわいらしい姿に、多くの子供たちが夢中になっていました。



福井からの子どもたち：

「かわいかった」

「水飲むところとかが、かわいかった」

「ジャンプ力、すごいなあとか」

また、リスの仲間「ウッドチャック」も新たに加わり、国内でその姿が展示されるのは、いしかわ動物園が3か所目となりました。



一方、のとじま水族館を盛り上げていたのは…

シンボルのジンベエザメです。



能登半島地震の影響で、一時は不在でしたが、去年10月に展示が再開され、この3連休は1周年の記念イベントを開催。

連休中の客足は、去年の1.5倍と徐々に戻ってきていますが、震災前と比べると、まだ6割から7割程度だということです。



訪れた人は：

「でかすぎると思った。かっこいい」

のとじま水族館・柳 和也 企画係長：

「1年無事に元気に過ごしてくれたので、すごくほっとしていますし、まだ、ジンベエザメ見ていないよと言う人は、ぜひ能登に足を運んでいただいて、ジンベエザメを見に来ていただければと思います」



一方、かほく市内で行われていたのは、特産のサツマイモ「かほっくり」の収穫体験です。

「とれた、とれた。でっかいやつ、やった～」



約100組の家族連れが参加し、次々と掘り出していました。



参加した家族連れ：

「やった～」

「何とか取れました。よかったです。これいっぱい食べようね」

「孫に経験させたくて」

「家でスイートポテトとか作りたいです」

石川県内の各地で、にぎわいをみせたこの3連休。



14日は前線の影響で、天気は下り坂となりそうです。