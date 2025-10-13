◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

昨季の大学駅伝２冠の国学院大が２時間９分１２秒で２年連続３度目の優勝を果たした。昨季の箱根駅伝王者の青学大は４区終了時点で関東勢最下位の１１位と大苦戦。５区の塩出翔太（４年）と６区のエース黒田朝日（４年）が連続区間賞で意地を見せたが、２時間１０分５２秒で７位に終わった。

レース終了後、出雲市の浜山公園陸上競技場で５０００メートル記録会が行われ、補欠に回った各校の選手が出場。青学大の椙山一颯（いぶき、１年）が１３分５５秒９３でトップを取った。駒大の安原海晴（３年）が１３分５７秒７４で２位、国学院大の鼻野木悠翔（２年）が１３分５８秒０２で３位に続いた。

「もうひとつの出雲駅伝」と呼ばれる記録会で力走した青学大の椙山は「出雲駅伝でチームは悔しい結果になりました。次の全日本大学駅伝（１１月２日）では選手に選ばれるように頑張ります」と次なる戦いに目を向けた。

５区の塩出、６区の黒田朝に続いて、椙山が記録会でトップ。原晋監督（５８）は「５区から３連続区間賞です。少しは意地を見せられました」と苦笑いしながら話した。

今大会に向けて原晋監督（５８）は「ばけばけ大作戦」を発令。現在、ＮＨＫ「連続テレビ小説」（通称・朝ドラ）で島根県の松江市を舞台に、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻・小泉セツをモデルとした「ばけばけ」が放送中。タイトルは小泉八雲の怪談にちなんだ「おばけ」のほか、進化を意味する「化ける」の意味があった。

「出雲駅伝初出場の１、２年生に化けてほしかったが、化けなかった。『ばけばけ大作戦』は２０点ですね」と原監督は評価。「もうひとつの出雲駅伝」でトップを取った椙山に対しては「自己ベスト記録（１３分秒４７秒７３）を更新していないので、特に化けていません。もっと大化けしてほしい」と期待を込めて話した。