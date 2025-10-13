公明党が自民党との連立を解消した一方で、山形県内では両党の国会議員や関係者が今後も連携を維持していく考えを示しました。



公明党は今月10日の自民党との党首会談で、政治とカネの問題をめぐって十分な回答が得られなかったなどとして、連立政権からの離脱を表明しました。これにより26年続いた協力関係が解消されることとなりました。



公明党山形県本部代表の菊池文昭県議はー。





公明党山形県本部代表・菊池文昭県議（10日）「（党としては）斉藤代表に判断を一任することになっていたので、決まったことについては受け止めたい。山形県は自民党と公明党の関係は極めて良好で、政治とカネに関わる代議士はいないので、協力できることはもちろん協力していくし、同じ方を向いている。これまでの関係もあるのでそこはできるだけ大事にしていきたい」また、自民党の山形県選出の国会議員も、県内では両党の連携を維持していく考えを示しました。自民党山形県連会長・鈴木憲和衆院議員（11日）「（公明党の離脱は）率直に言って残念に思う。ただ、山形県内の35市町村では自民党と公明党といろいろな意味で良い関係で信頼関係を持ってやっていると思うので、その絆がなくなるわけではない。（公明党県本部の）菊池代表とも報道を受けて電話でコミュニケーションを取った。菊池代表も全く同じ認識だと思うので、そういう信頼関係のもとでこれからもやっていきたい」自民党・遠藤利明衆院議員（11日）「山形県はこれまでの信頼関係があるので、しっかり連携していこうと思っている。そのようにお互いで話をしている」一方、12日に酒田市内で街頭演説を行った立憲民主党の元幹事長の岡田克也衆院議員は報道陣の取材に対し、政権交代に意欲を見せました。立憲民主党元幹事長・岡田克也衆院議員（演説）「（自民党は）もうちょっとまともな政治、ちゃんと政治とカネの問題もけりをつけると思っていたら何もないまま。だからとうとう長かった自公連立もなくなった」立憲民主党元幹事長・岡田克也衆院議員「国民民主党と我々と（日本）維新（の会）と合わせれば自民党よりも数は多いので、政権交代を実現していきたい」立憲民主党の野田代表は首相指名選挙への対応をめぐり、国民民主党と日本維新の会に党首会談を呼びかけています。国政での連立の行方が山形県政界にもどのような影響を与えるかが注目されます。