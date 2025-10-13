長野市の篠ノ井地区では12日、住民1200人以上が参加する大運動会が開かれ、子どもから高齢者までが一緒に楽しく体を動かしました。



「宣誓!私たちはこの運動会が 開催されたことを心から感謝し、 日ごろの運動不足をちょっとだけ反省しつつ笑顔と元気で一生懸命最後まで頑張ることを誓います!」



12日、長野市の篠ノ井中央地区で開かれた市民大運動会。1966年から続く伝統行事です。





小宮山知紗記者「青空が広がる運動会日和。朝から日差しが暑いですが、参加者の皆さんの熱気も熱いです」12日の長野市の最高気温は28度と夏日に。季節が逆戻りしたかのような暑さの中、子どもから大人まで世代を超えて1200人余りが集まりました。去年の優勝地区(高田区)「今年も優勝するぞ!おー!」17の地区が3つに分かれ、それぞれの組で優勝を目指すこの運動会。A組で3連覇を狙うのは高田区の皆さんです。高田区公民館主事 澤正和さん(52)「ここで負けるわけにはいかないので、今年も優勝したいと思います」運動会のテーマは「明るく・楽しく・元気よく」。綱引きなどおなじみの競技のほかにこんなユニークなものも…。お尻で風船を割って走る血圧ならぬケツ圧測定リレー。なかなか風船が割れないハプニングも…。子どもたちも元気な応援で盛り上げます。参加した男の子「仲が深まって良かった」参加した男性「なかなか元気があってこっちも元気もらえますね。非常に楽しいですね」クライマックスは小学生から50代までがたすきをつなぐ人生リレー。参加者の表情は真剣そのもの。チーム一丸となって走り切りました。そして…。A組で見事優勝したのは東横田区。チームワークの良さとメンバーの特技を生かした人選が勝利につながりました。東横田区体育部長 河内戦さん「区民のまとまりがあっての優勝なので東横田は団結力が最高です」一方、3連覇を目指していた高田区は惜しくもA組で4位という結果でした。高田区公民館主事 澤正和さん(52)「順位は4番であれですけど、楽しくみんなでできたので良かったと思います」実行委員長 唐木一男さん「天候に恵まれて、非常に良かったなと感じています。時代に合った運動会の形を模索しながらやっていければなというふうに思っています」地域の絆が、また一歩深まった1日となりました。