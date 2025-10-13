ドル円一時１５２．４４レベル、米株先物の上昇をにらんで買われる＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は一時152.44レベルと本日の高値を更新した。米株先物が反発する動きにリスク選好の動きとなっている。足元ではドル買いも波及しており、ユーロドルは1.1582レベル、ポンドドルは1.33151.3315レベルに本日の安値を広げている。クロス円は足元で上昇一服。ユーロ円は176.91レベルまで買われたあと、176.50付近へ反落。ポンド円は203.24レベルを高値に、一時203円割れへと小反落した。本日は米国がコロンバスデーのため米債券市場は休場となっている。



USD/JPY 152.25 EUR/USD 1.1594 EUR/JPY 176.51

外部サイト