ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８４ｂｐ、伊８１ｂｐ　両国の格差が拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ　　　　2.637
フランス　　　3.475（+84）
イタリア　　　3.448（+81）
スペイン　　　3.19（+55）
オランダ　　　2.797（+16）
ギリシャ　　　3.328（+69）
ポルトガル　　　3.042（+41）
ベルギー　　　3.205（+57）
オーストリア　2.943（+31）
アイルランド　2.879（+24）
フィンランド　3.011（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）