ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８４ｂｐ、伊８１ｂｐ 両国の格差が拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８４ｂｐ、伊８１ｂｐ 両国の格差が拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.637
フランス 3.475（+84）
イタリア 3.448（+81）
スペイン 3.19（+55）
オランダ 2.797（+16）
ギリシャ 3.328（+69）
ポルトガル 3.042（+41）
ベルギー 3.205（+57）
オーストリア 2.943（+31）
アイルランド 2.879（+24）
フィンランド 3.011（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.637
フランス 3.475（+84）
イタリア 3.448（+81）
スペイン 3.19（+55）
オランダ 2.797（+16）
ギリシャ 3.328（+69）
ポルトガル 3.042（+41）
ベルギー 3.205（+57）
オーストリア 2.943（+31）
アイルランド 2.879（+24）
フィンランド 3.011（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）