天津市駝鳥墨水が中国の伝統を核に設計したカラーインク「中国風」。（資料写真、天津＝新華社記者／孫凡越）

【新華社天津10月13日】中国の老舗インクメーカー、天津市駝鳥墨水がここ数年、日本の市場の開拓に力を入れている。

日本は世界の重要な文具・事務用品・ギフト市場で、毎年東京で行われている、最新の製品やトレンドを紹介する展示会「国際文具・紙製品展（ISOT）」は、文具メーカーにとってグローバル市場の扉を開く「鍵」となっている。

天津市駝鳥墨水の研究開発部でインクの新たな配合を試す従業員。（資料写真、天津＝新華社記者／孫凡越）

同社は昨年、初めてISOTに参加した。複数の国際的に著名な企業と提携の意向を固め、多くの製品が広く認知され高い評価を得た。

1935年創業の同社の旧工場で、中国初の筆記用の黒インクが誕生した。2017年からは二十四節気など中国の伝統を核に設計されたカラーインクを開発の方向性とし、ブランド化、個性化、ハイエンド化に力を入れた。ここ数年は「蕉紅」「凌霄」「庫金」「斉紫」など伝統色を発売し、中国の美学の奥行きと多元的な概念を示している。

天津市駝鳥墨水の研究開発部で新色を配合する従業員。（資料写真、天津＝新華社記者／孫凡越）

黄強（こう・きょう）総経理は同社の千種類以上に及ぶ色展開について、中国独自の記憶と物語が込められており、中国の若者から支持され、徐々に海外にも進出していると紹介した。

天津市の複数の部門から支援を受け、同社は販売チャンネルの拡大を続けている。現在、米国やロシア、英国、フランス、日本など10余りの国と地域で商標を登録し、輸出が同社の業務全体の約20％を占め、24年の総売上高は約12％増加した。同年、約1500種類の鮮やかな色を携え日本市場に本格参入、ユーザーの好評を得ている。

天津市駝鳥墨水の生産工場でラインを流れる充填（じゅうてん）とラベル貼りが完了した「駝鳥」インク。（資料写真、天津＝新華社記者／孫凡越）

黄氏は「製品の品質はもちろん、そこに込められた歴史的、文化的な蓄積が海外ユーザーを引きつける。中国の色は、独特の方法で世界に認められつつある」と語った。（記者/劉惟真）