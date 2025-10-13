中国の老舗インクメーカー、日本市場を開拓 天津市
【新華社天津10月13日】中国の老舗インクメーカー、天津市駝鳥墨水がここ数年、日本の市場の開拓に力を入れている。
日本は世界の重要な文具・事務用品・ギフト市場で、毎年東京で行われている、最新の製品やトレンドを紹介する展示会「国際文具・紙製品展（ISOT）」は、文具メーカーにとってグローバル市場の扉を開く「鍵」となっている。
同社は昨年、初めてISOTに参加した。複数の国際的に著名な企業と提携の意向を固め、多くの製品が広く認知され高い評価を得た。
1935年創業の同社の旧工場で、中国初の筆記用の黒インクが誕生した。2017年からは二十四節気など中国の伝統を核に設計されたカラーインクを開発の方向性とし、ブランド化、個性化、ハイエンド化に力を入れた。ここ数年は「蕉紅」「凌霄」「庫金」「斉紫」など伝統色を発売し、中国の美学の奥行きと多元的な概念を示している。
黄強（こう・きょう）総経理は同社の千種類以上に及ぶ色展開について、中国独自の記憶と物語が込められており、中国の若者から支持され、徐々に海外にも進出していると紹介した。
天津市の複数の部門から支援を受け、同社は販売チャンネルの拡大を続けている。現在、米国やロシア、英国、フランス、日本など10余りの国と地域で商標を登録し、輸出が同社の業務全体の約20％を占め、24年の総売上高は約12％増加した。同年、約1500種類の鮮やかな色を携え日本市場に本格参入、ユーザーの好評を得ている。
黄氏は「製品の品質はもちろん、そこに込められた歴史的、文化的な蓄積が海外ユーザーを引きつける。中国の色は、独特の方法で世界に認められつつある」と語った。（記者/劉惟真）