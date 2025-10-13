南海キャンディーズ・しずちゃん、生き方を表彰され悪いことはしない宣言 相方・山ちゃんへのパンチは継続も「これからは弱めに」
お笑いコンビ・南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎静代が13日、都内で行われた『OCEANS The BEST Wellbeings 2025』受賞者披露セレモニーに参加した。
【集合ショット】いい笑顔！山田優、福岡堅樹、しずちゃんも登壇
お笑いだけでなく、舞台やアート活動、ボクシングなど幅広い分野に挑戦し、ライフワークの豊かさが印象的なのが受賞理由だった。しずちゃんは受賞のスピーチで「賞をいただき、本当にありがとうございます」と感謝しながらも「なんで私なんやろと思うんですけど。ボクシングの村田諒太さんが推薦してくださったと聞きまして。ボクシングをやっていてよかった」と笑顔を見せた。「せっかくいただいたので、これから充実した生活、仕事をできるように悪いことはせず、いいことをする。南海キャンディーズで漫才をやるんですけど、その時に山ちゃんを殴ったりしているんですけど、これからは弱めに。いい生き方をしたいと思います」と話して笑わせていた。
同賞は、ライフスタイルメディア『OCEANS』によるアワード。「Well-being」をテーマにし、創刊以来ずっと描いている理想のライフスタイル「ONもOFFも輝くこと」の価値観を皆さんと共有するため2023年から開催しているアワードで今年で3回目を迎える（昨年までは『Feel So Good Award』として開催）。編集部とともにWellbeingな人たちを選出した。
■『OCEANS The BEST Wellbeings2025』受賞者（※敬称略）
坂本美雨
鞘師里保
永野
福岡堅樹
山崎静代（南海キャンディーズ）
吉田浩一郎
山田優（nuna特別賞）
岩田剛典（SEIKO Prospex特別賞）
岡田祥吾（asicsWALKING特別賞）
山田は「ステキな賞を受賞させていただき、大変光栄に思っております！」と笑顔。「モデルとして、母として、日々の中で起きることを大切に過ごしてきました。今回は、それを評価していただけたということで大変うれしく思っております。これからも家族との時間を大切に、そして日々の時間を大切にしながら活動を続けて行けたらと思っております」と受賞のスピーチをしていた。また、夫の小栗旬も2023年に前身の『Feel So Good Award』を受賞している。
