184日間にわたって開催された大阪・関西万博が13日、閉幕します。閉幕まで残り4時間となった万博会場の様子を中継で伝えてもらいます。

午後10時の閉幕まで残り4時間となりましたが、「大屋根リング」からはまさに最後にふさわしいというようなきれいな夕日がみられました。その「大屋根リング」の上にはまだたくさんの人々がいて、本当ににぎわっているという万博会場です。会場では午後6時35分から5分間、花火が打ち上げられる予定で、その花火がみられる場所は多くの人でにぎわっています。その瞬間を目に焼き付けようと、みなさんの熱気が伝わってくるような会場の雰囲気です。

最終日を取材していますが、来場者だけでなく各国のパビリオン関係者や、運営をボランティアで支えたスタッフの方々まで、世界の158の国や地域が一堂に会した、この万博を“最後の瞬間まで楽しもう”としているのがとても印象的でした。

――閉幕後、パビリオンや会場跡地はどうなりますか？

万博のシンボルである「大屋根リング」については、全長2キロのうちの一部のおよそ200メートルを残す方針が決まっていますが、部分的な保存で万博の理念を伝え続けることができるのかという意見や、リングの全体を残すことを強く望む声もあがっています。

開幕前は赤字が懸念されていた運営収支は、230億円以上の黒字が見込まれ、成功に終わったといえる大阪・関西万博ですが、閉幕後の14日以降、いわゆる“万博のレガシー”をどのように残していくかが課題となります。