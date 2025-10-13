news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「カギがかかった倉庫から新米盗難 “収穫直後”のコシヒカリが」のニュースについてお伝えします。

◇ ◇ ◇

日本有数の米どころ、新潟県糸魚川市。狙われたのはー

被害に遭ったコメ農家（60代）

「お米がなくなっていた、『とられちゃったね』と」

1か月前に収穫したばかりの新米でした。

警察などによりますと、今月10日、男性が倉庫を確認したところ、保冷庫からコシヒカリの玄米60キロが盗まれているのに気が付いたといいます。

「30キロのお米が14袋入っていました。そのうちの2つのお米がなくなっていた」

男性は保冷庫に南京錠をかけて保管していたといいますが…

「朝5時半に『お米だそうか』という時に『カギがない』と」

そのカギも無くなっていたといいます。

男性が最後にコメを確認したのは今月2日。

1週間ほどの間に犯行が行われたとみられています。

「大事なコメですので、残念には残念です」

警察は窃盗事件として捜査するとともに、農作物を管理する際は防犯カメラの設置や施錠を徹底するよう呼びかけています。