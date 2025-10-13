任期満了に伴う横手市長選挙と仙北市長選挙が12日に告示されました。いずれも現職と新人による一騎打ちの選挙戦がスタートし、最初の街頭演説＝第一声でそれぞれの主張を訴えました。



横手市長選に立候補したのは届け出順に4期目を目指す現職の髙橋大氏49歳と新人で元市議会議員の奥山豊和氏45歳の2人です。



髙橋大候補「子どもたちが暮らしやすくそしてその子どもが成長したあとも、この地域で働いていこう、活躍していこうとそういう社会を我々大人が皆の力でつくっていく。どの地方にも希望はあるという道しるべを皆で築いていこうではございませんか。どうかわたくしにその役目を与えていただきたいと思っております。」





髙橋氏は3期12年の実績をアピールしながら、若者や子育て世代に選ばれるまちづくりや持続可能な農林業の実現などを政策に掲げています。奥山豊和候補「財政がどんどんどんどん厳しくなるんだけれども箱モノ一辺倒、大きいものをどんどん作っていく税金から高い給料を貰い続けていくそういう市政を続けていくのか。今、横手市を変えなければ、本当に大変なことになります。その危機感を持って、市民の皆さんに強く、私の思いを訴えてですね、この横手市を、元気のある横手市、市民のための横手市に刷新をしてまいりたい。このように考えております。」奥山氏はUターンの促進や基幹産業である農業の担い手の確保、除雪体制の強化などの実現を訴えています。仙北市長選に立候補したのは届け出順に、新人で元市議会議員の髙久昭二氏78歳と2期目を目指す現職の田口知明氏55歳の2人です。髙久昭二候補「通院、またはお買い物やまた、用事足すための足の確保をするようなこともぜひ検討してみたいと思います。ご指導ご鞭撻を賜りながら最後の最後まで全力挙げて戦ってまいります」髙久氏は「市民生活を第一に考える市政への転換」を図るとして公共交通の充実や学校給食の段階的な無償化などを訴えます。田口知明候補「解決できたこと、またまだまだ解決できないことがたくさんあります。2期目を、しっかり、仙北市を幸福度全国ナンバーワンの目的地に向けてもっともっと近づけてまいりますので、お力添えを賜りますようよろしくお願い致します」2期目を目指す現職の田口氏は、若い世代が魅力を感じられる雇用の創出や公共施設の計画的な建て替えなどの政策を掲げています。2つの市長選挙の投票は今月19日日曜日に行われ、即日開票されます。