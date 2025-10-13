滋賀が京都との接戦を制しホームで2連勝…オーガストとウィンブッシュがともに17得点の活躍

10月13日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」第2節の滋賀レイクスvs京都ハンナリーズのGAME2が滋賀ダイハツアリーナで行われた。

4284人のファンが詰めかけた1戦は、試合序盤は両チームともに気迫のこもったディフェンスを見せロースコアの展開に。滋賀はターンオーバーを多発しリズムを掴めぬまま第1クォーターを11－14の3点ビハインドで終了。第2クォーターは一進一退の攻防が続くなか、ライアン・クリーナーの3ポイントで逆転に成功。しかし、京都の古川孝敏や小川麻斗らに得点を許し、32－32の同点で試合を折り返す。

後半、幸先よく游艾竽やザック・オーガストらが得点を重ね滋賀が前に出ると、トーマス・ウィンブッシュの連続得点でリード保ちながら最終クォーターへ。京都も粘り強く追いかけるが、試合時間残り約3分にオーガスト、そしてクリーナーが加点しリードを広げる。さらに游のスティールからファストブレイクでクリーナーがバスケットカウントを沈め勝利を手繰り寄せ、最後まで食らいつく京都を72－64で振り切った。

ホームで連勝し対戦成績を2勝2敗の5割に戻した滋賀は、オーガストとウィンブッシュがともに17得点をマーク。終盤に活躍を見せたクリーナーが13得点を挙げた。一方で京都はジョーダン・ヒースが19得点、チャールズ・ジャクソンが12得点15リバウンドのダブルダブルをマーク。16得点を記録した古川は、終盤に3ポイントを沈め追い上げを見せたが一歩及ばず3敗目を喫した。

■試合結果



滋賀レイクス 72－64 京都ハンナリーズ（＠滋賀ダイハツアリーナ）



滋賀｜11｜21｜18｜22｜＝72



京都｜14｜18｜17｜15｜＝64

【動画】滋賀と京都のダービーマッチ…10月13日ハイライト映像