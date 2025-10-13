ブラジル代表が味スタで前日練習!! ビニシウスや日本戦でデビュー濃厚の26歳GKらスター軍団が最終調整
ブラジル代表はキリンチャレンジカップ・日本代表戦を翌日に控える13日、味の素スタジアムで最終調整を行った。
トレーニングは冒頭の10分間ほどが公開された。MFカゼミーロ(マンチェスター・U)を皮切りにレアル・マドリーのFWビニシウス・ジュニオールらメンバーが続々とピッチに姿を見せた。晴れ間も見える中、ピッチ中央で円陣を組んでからトレーニングを開始。ウォーミングアップメニューの後、センターサークルを基準にフィールドプレーヤー全員が参加するロンドまでの公開となった。
ブラジルサッカー連盟(CBF)公式サイト掲載のインタビューなどによると、26歳のGKウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)が日本戦でAマッチデビュー濃厚。GKアリソン・ベッカーとGKエデルソン・モラエスが不在の中でチャンスを得ることになる。ウーゴはCBFを通じて「ただの親善試合ではない。僕、家族、つねに僕と共にいてくれた人たちにとって夢の実現になる」とコメントしており、高いモチベーションで臨んできそうだ。
カルロ・アンチェロッティ監督はこの日の会見で主軸組の練度を高めていくとともに「競争というのは非常に重要」と話した一方、ブラジルメディア『グローボ』は12日の韓国での練習からフィールドプレーヤーの変更はない可能性も伝えている。日本戦ではテストも行いつつ主力組を起用することが見込まれる。
ブラジルは10日にソウルで韓国代表と対戦し、5-0で勝利。会見ではブラジルメディアがアンチェロッティ監督に対し、ファンは韓国戦の内容を大きく支持していることを伝える声もあり、期待が高まる中で日本戦を迎える。
(取材・文 加藤直岐)
最初に姿を見せたMFカゼミーロ
ピッチに姿を見せたFWビニシウス・ジュニオール
東京五輪で得点王のFWリシャルリソン
GKウーゴ・ソウザはデビューが濃厚
