【10月21日発売】クレ・ド・ポー ボーテ


＼店頭・WEB 9月16日予約スタート／

ル・セラムII




ベスコス受賞アイテムイン　コラボアイテム

人気美容液＆クリームがスアーティストテファン・キールが描く限定パッケージに

【10月31日発売】シュウ ウエムラ


クポ！ クリスタルパレット


コラボ

ファイナルファンタジーXIV（フロールプレイングゲーム）と夢のコラボが実現｡モーグリ（FF14の人気キャラ）と美の冒険へ！

スペシャル リップエーテル ヌード


【11月4日発売】イプサ


＼店頭・WEB 10月21日予約スタート／

ザ・タイムR　デイエッセンススティックe




乾燥ケア　コラボ

日本発のファッションブランド「MAISON SPECIAL」とのコラボパッケージはまさにプレイフル♪

【11月7日発売】カネボウインターナショナルDiv. KANEBO（カネボウ）


＼店頭・WEB 10月3日予約スタート／

クリーム イン ナイトII キット リミテッド エディション




乾燥ケア　コラボ　通常より￥3,960お得

睡眠中にむっちり肌を育む進化版夜クリームを限定BOXでお届け

＜セット内容＞
・クリーム　イン　ナイトII［医薬部外品］ 50g（現品）
・同　デイII［医薬部外品］ 4g
・スマイル パフォーマー 33ml×2枚
※限定ボックス入り

【11月21日発売】クレ・ド・ポー ボーテ


ラ・クレーム［医薬部外品］



