クリスマスコフレ2025【コラボアイテム6選】アーティストやゲームと夢のコラボが実現！
【10月21日発売】クレ・ド・ポー ボーテ
＼店頭・WEB 9月16日予約スタート／
ル・セラムII
[api_item_all_information post_id="2051493"][/api_item_all_information]
ベスコス受賞アイテムイン コラボアイテム
人気美容液＆クリームがスアーティストテファン・キールが描く限定パッケージに
[api_link_button post_id="2051493" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
【10月31日発売】シュウ ウエムラ
クポ！ クリスタルパレット
[api_image_data post_id="2054712" image_picker=""][/api_image_data]
[api_item_all_information post_id="2054712"][/api_item_all_information]
コラボ
ファイナルファンタジーXIV（フロールプレイングゲーム）と夢のコラボが実現｡モーグリ（FF14の人気キャラ）と美の冒険へ！
[api_link_button post_id="2054712" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
スペシャル リップエーテル ヌード
[api_image_data post_id="2054718" image_picker=""][/api_image_data]
[api_item_all_information post_id="2054718"][/api_item_all_information]
[api_link_button post_id="2054718" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
[btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2050133"][/btk_sh_read_also]
【11月4日発売】イプサ
＼店頭・WEB 10月21日予約スタート／
ザ・タイムR デイエッセンススティックe
[api_item_all_information post_id="2037651"][/api_item_all_information]
乾燥ケア コラボ
日本発のファッションブランド「MAISON SPECIAL」とのコラボパッケージはまさにプレイフル♪
[api_link_button post_id="2037651" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
[btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2031998"][/btk_sh_read_also]
【11月7日発売】カネボウインターナショナルDiv. KANEBO（カネボウ）
＼店頭・WEB 10月3日予約スタート／
クリーム イン ナイトII キット リミテッド エディション
[api_item_all_information post_id="2040580"][/api_item_all_information]
乾燥ケア コラボ 通常より￥3,960お得
睡眠中にむっちり肌を育む進化版夜クリームを限定BOXでお届け
＜セット内容＞
・クリーム イン ナイトII［医薬部外品］ 50g（現品）
・同 デイII［医薬部外品］ 4g
・スマイル パフォーマー 33ml×2枚
※限定ボックス入り
[api_link_button post_id="2040580" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
[btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2030327"][/btk_sh_read_also]
【11月21日発売】クレ・ド・ポー ボーテ
ラ・クレーム［医薬部外品］
[api_item_all_information post_id="2051503"][/api_item_all_information]
[api_link_button post_id="2051503" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
[btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2033953"][/btk_sh_read_also]
＼2025年クリスマスコフレ＆限定品特設ページはこちら／