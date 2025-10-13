ËüÇî¤ÎÍ·¶ñ¤äËÌ¿®±Û½é¤Î¥«¥Õ¥§¤â¡¢±í»°¾ò±Ø¶á¤¯¤Ë¿·¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤½¤è¤é¡×11·î7Æü¥ªー¥×¥ó¡Ú¿·³ãŽ¥»°¾ò»Ô¡Û
JR±í»°¾ò±Ø¶á¤¯¤Ë¿·¤·¤¤¾¦¶È»ÜÀß¤¬11·î¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£13Æü¤ËÅ¹ÊÞ¤Î³µÍ×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¼ê¥¹ー¥Ñー¤Î¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æー¥ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ø¤½¤è¤é»°¾ò¿Üº¢¡Ù¤ÏJR±í»°¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¡¢¸©±û´ð´´ÉÂ±¡¤È»°¾ò»ÔÎ©Âç³Ø¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤äÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØµÒ¤ÎÍøÍÑ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¡¢¿©ÎÁÉÊÇä¤ê¾ì¤ò¶¯²½¡£ÁíºÚ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Û¤«¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤âÌó1000ÉÊÌÜ¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌ¿®±Û¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥«¥Õ¥§¤ä¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤«¤éÍ·¶ñ¤ò°ÜÀß¤·¤¿¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤âÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë»°¾ò¿Üº¢ ½©»³²ÂÃËÅ¹Ä¹
¡ÖÆü¾ï»È¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ä»ÜÀß¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¾ì¤ä»É·ãÅª¤Ê¤´¼«¿È¤Ç¡Ø¥Ó¥Ó¥Ã¥É¡Ù¤Ë´¶¤¸¤ëÇä¤ê¾ì¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¡×
13Æü¤ÏÉßÃÏÆâ¤Ç¿¢¼ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó7000ËÜ¤ÎÉÄÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤è¤é»°¾ò¿Üº¢¡Ù¤Ï11·î7Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥¹ー¥Ñー¤Î¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æー¥ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ø¤½¤è¤é»°¾ò¿Üº¢¡Ù¤ÏJR±í»°¾ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¡¢¸©±û´ð´´ÉÂ±¡¤È»°¾ò»ÔÎ©Âç³Ø¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤äÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØµÒ¤ÎÍøÍÑ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¡¢¿©ÎÁÉÊÇä¤ê¾ì¤ò¶¯²½¡£ÁíºÚ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Û¤«¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤âÌó1000ÉÊÌÜ¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌ¿®±Û¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥«¥Õ¥§¤ä¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤«¤éÍ·¶ñ¤ò°ÜÀß¤·¤¿¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤âÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë»°¾ò¿Üº¢ ½©»³²ÂÃËÅ¹Ä¹
¡ÖÆü¾ï»È¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ä»ÜÀß¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¾ì¤ä»É·ãÅª¤Ê¤´¼«¿È¤Ç¡Ø¥Ó¥Ó¥Ã¥É¡Ù¤Ë´¶¤¸¤ëÇä¤ê¾ì¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¡×
13Æü¤ÏÉßÃÏÆâ¤Ç¿¢¼ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó7000ËÜ¤ÎÉÄÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤è¤é»°¾ò¿Üº¢¡Ù¤Ï11·î7Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£