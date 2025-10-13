2024年末の『紅白歌合戦』からの10ヵ月間の軌跡に密着！Da-iCEが『情熱大陸』に初登場し、その奮闘が明らかに
Da-iCEが、10月12日に放送されたMBS/TBS系列『情熱大陸』に初登場。『第75回NHK紅白歌合戦』初出場の昨年末から、約10ヶ月にわたる彼らの姿が放送された。
■リーダーの手術による活動停止状態…それでもDa-iCEは走り続けた！
番組の密着取材が始まったのは2024年12月。同年4月にリリースした「I wonder」の大ヒットで、ついに念願の『第75回NHK紅白歌合戦』初出場が叶った頃だ。
花村は「10年以上やってきて、初めて理想の年末を迎えられた」と語り、勢いをそのままに迎えた2025年は、リーダー・工藤が膝の半月板を手術することとなり、グループ活動は停止状態となってしまう。番組ではグループ活動停止から10か月にわたる5人それぞれの奮闘に密着した。
■「Da-iCEを止めない」という強い想いが5人を繋ぐ
大きな試練がありながらも、メンバーそれぞれが「Da-iCEを止めない」という強い想いを持ちながら懸命に一歩一歩進んでいく姿が描かれている。リハビリに励む工藤。例年なら全員で参加するチャリティイベントに2人だけで臨んだ大野と花村。グループ再始動を見据え自らのダンスを鍛え直す和田。ファンとの接点を減らすまいとイベントで全国を駆け回る岩岡。
そして7月にはメンバー自らが作詞・作曲・コレオ制作、楽曲に使用する効果音の収集など全員野球の体制で作り上げた『2025夏の高校野球応援ソング／熱闘甲子園』テーマソング「ノンフィクションズ」をリリース。そして10月7日、5人揃っての全国ツアーで再始動の一歩を踏み出した時、彼らの姿が描かれている。
■彼らのがんばってきた姿はTVerで見逃し配信中
番組放送後、SNSでは「彼らの想いがたくさんの人に届く映像だった！」「5人それぞれの頑張りで今があると思えた、もっと応援したいと強く思った。」「貴重な映像がたくさん見れて、Da-iCEへの愛が増しました！」など、多くの声が寄せられた。
今回の放送は、TVerで配信もあるため、見逃した方はぜひチェックして欲しい。
そして現在、2026年1月より全国10都市を回るアリーナツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-」の開催も発表されており、チケット先行も受付中。こちらも注目だ。
■【動画】「Entrance 6 (Live Extra ver.)」- Da-iCE 10th Anniversary Arena Tour 2024 -MUSi-aM-
■リリース情報
2025.10.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Monster」
2025.07.16 ON SALE
Digital Single「ノンフィクションズ」
2025.09.24 ON SALE
Digital Single「Tasty Beating Sound」
■関連サイト
『情熱大陸』#1373 Da-iCE
https://tver.jp/episodes/epthaohgfi
『Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-』詳細
https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1128662
Da-iCE OFFICIAL SITE
https://da-ice.jp