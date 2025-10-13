µÈÀî¹¸»Ê¡¡¼«ÅÁ´©¹Ô¤ò°ÛÎã¤Î1¥«·îÁ°Ãæ»ß¡¢¤¤¤Ä¤«¡ÖÉ®¤ò¼¹¤ë¡×Àë¸À¤â¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡×¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
¡¡10·î12Æü¤Þ¤Ç¤ËµÈÀî¹¸»Ê¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£11·î12Æü¤ËÊ¸éº½Õ½©¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÃø½ñ¡Ø¿¦¶È¡¢µÈÀî¹¸»Ê¡Ù¤Î´©¹ÔÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤Ï¡¢¡Ô½ñÀÒ´©¹ÔÃæ»ß¤ÎÊó¹ð¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¡¢À©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡Õ¤È¼Õºá¡£
¡Ô¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆºîÀ®¤ËÎ×¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÉ½¸½Ë¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤µ¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¸Ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Í¯¤¤½¤ì¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤ºÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ô¤¤¤Ä¤ÎÆü¤Ë¤«¡¢º£¤Ê¤é¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶ÃÏ¤ò³«Âó¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡¢¼«¤éÉ®¤ò¼¹¤í¤¦¤È»×¤¦¤·¤À¤¤¡£²¿Â´¤´ÍÆ¼Ï´ê¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¾ÍèÅª¤Ë¡È¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¯¡É¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«ÅÁ¤Î¼¹É®¤ò¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÏËÜ¿Í¤ÎÌäÂê¡£¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤Î¡È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤À¡£
¡ÖÈ¯Çä1¥«·îÁ°¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¹¤Ç¤Ë½ñ±Æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤Î´©¹ÔÃæ»ß¤Ç¤¹¡£¸ì¤ê²¼¤í¤··Á¼°¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙÉô¤ÇµÈÀî¤µ¤óËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤È¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ØÀÐ¶¶¤ÏÃ¡¤¤¤ÆÅÏ¤é¤º±Ë¤²¤Ð¤¤¤¤¡Ù¡Ø¼ë¤Ë¸ò¤ï¤Ã¤Æ¹õ¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ø²¶¤ÏÅìµþ¤Ç¤Ï¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¡Ù¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÏÏ©ÃÏÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡Ù¡ØÉÔ¾òÍý¤È¥ï¥ë¥Ä¤òÍÙ¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎµÈÀî¤µ¤óÆÈÆÃ¤Ê¸ìÏ¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤Îµ°À×¤äÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÔÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¡¢´ÝÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡Õ¤ÈËÜ¿Í¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÉþ¤òÃå¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ô³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£¸ì¤Ã¤Æµ±¤¯¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡Õ¡Ô¤¤¤Ä¤«¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Õ¤Ê¤É¹ÎÄêÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¿ô¤À¤¬¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¡£
¡ÔÈ¯¹ÔÄ¾Á°¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£¤É¤¦¤»¡¢Æþ¹ÆÄù¤áÀÚ¤ê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÅÂ¥¤µ¤ì¤¿¤é¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¡Õ
¡Ô11/12È¯Çä¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤â¤¦ºî¶È¤âÂçµÍ¤á¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤âÆ°¤¤¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Ã´Åö¤À¤Ã¤¿¤é·ã¤ª¤³ÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆâÁÚô¤¬¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ï¡Ä¤³¤ì¡¢ÈþÃÌ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤½¤ó¤Ê¤¤¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤Ç¤¹¤«¤Í¡Õ
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Ï8·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Amazon¤Ç¤ÏÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤ÆµÈÀî¹¸»ÊËÜ¿Í¤Î²»À¼¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÆÃÅµ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´Éô¸æÇË»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀè¡¹¤ËµÈÀî¤µ¤ó¼«¿È¤¬½ñ¤¯²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ñÀÒ¤È¤·¤Æ½Ð¤¹¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Î¼ê¤¬Æþ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¡ÈÊÔ½¸¡É¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¸å½ÐÈÇ¤Îµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ïí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤À°õºþ¤äÀ½ËÜ¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÃæ¿È¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£²¿¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£½ã¿è¤Ë¡ÈµÈÀî¹¸»Ê¤Î¸ÀÍÕ¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢note¤äKindle¤Ê¤É¤Ç¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÎÇä¤Ê¤É¡¢¤â¤Ã¤È¸Ä¿Í¤Ç¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ï¤¿¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«--¡£