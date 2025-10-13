¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒW¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡á13Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ

¡¡18Æü³«Ëë¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒW¥ê¡¼¥°¤Ï13Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎµÜÂô¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥¹´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¡£¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿Æü²¼»á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£

¡¡º£µ¨¤Ï³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿µ¬Äê¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢ÊÆ¥×¥íWNBA·Ð¸³¼Ô¤éÂç·¿Áª¼ê¤¬³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¹ñºÝ·Ð¸³Ë­ÉÙ¤ÊµÜÂô¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀªÎÏ¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£

¡¡2µ¨Ï¢Â³2°Ì¤Î¥Ç¥ó¥½¡¼¤ÎÀÖÊæ¤Ï¡Ö½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ°ì¤Ä°ì¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¡¢½éÍ¥¾¡¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£