¡¡18Æü³«Ëë¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒW¥ê¡¼¥°¤Ï13Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎµÜÂô¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥¹´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¡£¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿Æü²¼»á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿µ¬Äê¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢ÊÆ¥×¥íWNBA·Ð¸³¼Ô¤éÂç·¿Áª¼ê¤¬³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¹ñºÝ·Ð¸³ËÉÙ¤ÊµÜÂô¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀªÎÏ¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡2µ¨Ï¢Â³2°Ì¤Î¥Ç¥ó¥½¡¼¤ÎÀÖÊæ¤Ï¡Ö½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ°ì¤Ä°ì¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢½éÍ¥¾¡¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£