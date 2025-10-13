大阪・関西万博が閉幕を迎える13日、大阪府・吉村洋文知事がカンテレ「newsランナー」に生出演。少年の言葉に思わず破顔した。

184日間の会期を振り返り、万感の思いを語った吉村氏。開幕日から18回会場に通い続け、熱心にメモをとって回った10歳の万博少年が、半年間でさまざまな学びや探究心をさらに深めた様子を紹介するVTRをうれしそうに見入った。VTR中、少年は「万博があってくれてありがとう」と語った。

この日も会場を訪れ、中継に登場した少年と、語り合った吉村氏。「“万博があってくれてありがとう”って言ってくれたのがほんとうれしくて。勉強したり、感じたことは素晴らしい人生の大事なものになると思うので、思い出を大切にしてもらえたら」と語りかけた。

少年から「万博を開いてくれてありがとうございます」と直接言われ、「ありがとう」と顔をほころばせた吉村氏。吉原功兼アナウンサーにあらためて感想を問われ、「もうね…これですよ！」と訴え、「これがやっぱりレガシーっていうか、万博やってよかったなと思うところ」と強調した。

「メディアの皆さんは赤字とか黒字とか言うけど！」とチクリと刺した後、「もちろん黒字、赤字も大事だけど、やっぱりそうじゃない。これこそが万博のレガシーだし、（少年には）万博で感じた事を自分の未来につなげて欲しいと思います」と期待。「がんばってね〜！」と少年に呼びかけた。