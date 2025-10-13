元乃木坂46伊藤かりん、ノースリーブ姿のミャクミャク風コーデ披露「工夫がすごい」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/13】元乃木坂46の伊藤かりんが、10月12日に自身のInstagramを更新。大阪・関西万博のキャラクター・ミャクミャク風のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元乃木坂46メンバー、ほっそり二の腕のぞくミャクミャク風コーデ
伊藤は「明日で万博閉幕〜」「8月に行ってとっても楽しかったからもう1回くらい行きたかったけど行けなかった〜」とつづり、大阪・関西万博を8月に訪れた際の写真を投稿。ミャクミャクを彷彿とさせる赤いノースリーブワンピースから白く健康的な両腕を覗かせて、青いニット帽子、ミャクミャクの目のようなショルダーバックを合わせた伊藤が両手で上部を指差して嬉しそうな笑顔の写真を公開している。
この投稿には「最高にコーデ上手」「可愛い」「ミャクミャクコーデが似合ってる」「工夫がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元乃木坂46メンバー、ほっそり二の腕のぞくミャクミャク風コーデ
◆伊藤かりん、ミャクミャクコーデを披露
伊藤は「明日で万博閉幕〜」「8月に行ってとっても楽しかったからもう1回くらい行きたかったけど行けなかった〜」とつづり、大阪・関西万博を8月に訪れた際の写真を投稿。ミャクミャクを彷彿とさせる赤いノースリーブワンピースから白く健康的な両腕を覗かせて、青いニット帽子、ミャクミャクの目のようなショルダーバックを合わせた伊藤が両手で上部を指差して嬉しそうな笑顔の写真を公開している。
◆伊藤かりんのミャクミャクコーデに反響
この投稿には「最高にコーデ上手」「可愛い」「ミャクミャクコーデが似合ってる」「工夫がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】