病人にとって、文学は究極の「実用書」!? 患者が“痛み”を上手く言語化できるようになる、痛みのカタログ本【頭木弘樹インタビュー】
カフカをはじめとした作家の編訳や名言集などを手がける文学紹介者の頭木弘樹さん。最新刊『痛いところから見えるもの』（文藝春秋）では、自身も難病の潰瘍性大腸炎や腸閉塞にかかり経験した「痛み」を文学的な視点で読み解いている。痛みを出発点に、コミュニケーションや差別、生きづらさの問題にも切り込む本書は、どのように生まれたのだろうか。痛みをテーマにした本を書いた理由や、苦痛について語る時に大切にしていることを話してもらった。
■「痛い人」と「痛くない人」の間にある本を書きたかった
――頭木さんは、今はご自身の痛みとどう付き合っていらっしゃるんですか？
頭木弘樹さん（以下、頭木） 僕は20歳の時に潰瘍性大腸炎になったのですが、その開腹手術の影響で腸閉塞が起きるようにもなりました。これが起きると、とっても痛いんです。ですから、腸閉塞にならないように、「あっ、腸が詰まりそうだな」という兆候や軽い痛みを感じたら、すぐに気をつけるようにしています。日常的にお腹を見張っている感じですね。腸閉塞になるのを防ぐには、歩くのが一番効果的なんです。なので、外に歩きに出るか、家の中で踏み台昇降をやります。お腹が痛いわけですから、気持ちとしては丸まって寝たくなりますけど、そうするとひどくなるんです。最初、それを知らずにじっとしていたら、入院コースになってしまって。夜中の3時とか4時に腹痛で目がさめて、何時間も踏み台昇降運動をするとか、そういう不思議なことをしていますよ。
――最初に編集者の方に痛みに関する本を出しませんかと言われた時には断ったそうですが、それはなぜですか？
頭木 断ったわけではなく、書けないと思ったんです。痛みについて書くとしたら、「痛い」で終わってしまうんですよね（笑）。それに、自分ならどんな痛みの本が読みたいかというと、やっぱり痛みがなくなる本です。それは僕には書けませんから、自分が書ける、書く価値のある痛みの本のイメージが見えませんでした。
でも、編集者の方が打ち合わせを続けてくださって、私の中からいろいろひっぱり出してくださいました。そんなとき、ある人から「家族が痛みを抱えている状態になったけど、痛みをわかってあげられない」という話を聞きました。僕も病院の6人部屋に入院してしたとき、患者さんとその家族が、痛みをわかってもらえない、わかってあげられないということで、お互いに苦しい思いをしている姿をたくさん見てきました。そういう時に、痛い人と痛くない人の間に1冊の本があって、「今の気持ちはこのページのここに書いてあるようなことで……」と伝えられたらいいんじゃないか。そういう本なら存在意義があると思って、方向性が決まりました。
――「痛みカタログ」のような使い方をしてほしかったわけですね。
頭木 痛みって「痛い」としか言いようがないから、うまく説明できないんですよね。それに、それぞれの痛みはみんな違うので、表現の参考になるように、痛みに関するいろんな気持ちを書きました。
■言葉にできないことばかりだから困った時には文学が必要
――私は幸い強い痛みに苦しんだ経験はあまりないのですが、この本は、文学で痛みを読み解く本として楽しんで読みました。
頭木 病人にとって、文学は究極の実用なんですよ。お医者さんに自分の病状を説明するという、生きるか死ぬかに関わる場面で、じつは文学的な表現が必要になるんです。たとえば、入院中、同じ部屋の方がお医者さんに「ここがズキズキするんですね？」と言われて、つい「そうです」って言ってしまった。でも、あとで僕たちに「本当はズキズキとは違うんだよね」と言うんです。それでみんなで「ちゃんと伝えたほうがいいですよ」「本当はどんな感じなんですか？」「ズキズキじゃないなら、ズーンとかですか？」とか話し合うけど、うまく表現できないわけです。
そんな時、僕は中原中也の「サーカス」という詩を思い出して。サーカスのブランコがゆれるのを「ゆあーん ゆよーん」と表現しているんですけど、中学の国語の時間に習った時には、正直、「くだらない。これの何がいいんだろう？」と思っていたんです。ところが、いざ、痛みの新しい表現を考えなければならなくなってみると、「これはすごい！」と。揺れている感じをすごくよく表現していますよね。自分たちが必要としているのはまさにこういう新しい表現を見出すことなんだとわかりました。病人は詩人のようなことをしなければいけないんですよ。
――痛みや体の状況を伝えるのに、文学的な表現が求められるわけですね。
頭木 血管が痛むという方が「血管の中をガラスの粉が流れる感じ」と表現したそうです。それがどういう痛みなのか、本当にわかることはできませんが、それでも、自分が経験したことのある血管の痛みと違うことや、想像を超えた痛みであることはわかりまするよね。すごく文学的ですけど、決して気取って言っているわけじゃなくて、必要に迫られて、切実にこう表現しているわけです。そういう表現は、自然と文学的表現になるんです。文学的な表現でしか表せない現実があるわけです。
僕は、元々はまったく本を読まない人間だったんです。でも、病気になってから文学のすごさを知りました。文学は、困った人間には必須です。特に純文学は、作家たちが、まだ言葉になっていないことを言葉にしようと頑張って書いたものなので、痛みを抱えた時なんかには、すごく参考になりますね。
■立ち直れない人のための本を書きたい
――痛みと人格の関連性についても書かれていて興味深かったです。頭木さんは痛みや病気を経験したことで、小さなことに幸せを感じるようになったそうですが、攻撃的になってしまう方もいますよね。
頭木 おっしゃる通りで、どうなるかは人によります。痛みを経験したけれど今は痛くないという方で、いろんな人の痛みを「甘い」と言って、より人に厳しくなる方もいます。でも、痛みに苦しんだわけですから、性格が歪んでしまうのは仕方ないですよね。むしろそちらが自然だと思います。僕が小さいことに幸せを感じるのも、全然、いいことじゃないですよ。痛くないだけで幸せなんて不幸です（笑）。「今日も何事もなくて退屈だな」とか思えるほうが本当に幸せな姿ですよ。
――確かにそうですね。ただ、頭木さんは、病気をきっかけに文学と出会って作家になり、人生を良い方向に切り拓いていらっしゃると思うのですが、ひねくれる方向や攻撃的な方向に行かなかったのはなぜだと思いますか？
頭木 僕もプラスなことばかりではなくて、本当に卑屈になりましたし、元の性格に戻りたいですよ（笑）。
――そうですか！ 元々は、どういう性格だったんですか？
頭木 こんなに卑屈じゃなかったです（笑）。入院中の患者って、お医者さんや看護師さんに好かれないと生きていけないから、僕は良い患者であろうと頑張っていましたね。だから、モンスターみたいになる患者さんを密かに尊敬してましたよ。なんて命知らずな勇者なんだろうって。
――（笑）。
頭木 こうやって本を書いているのも、病気になって、ベッドの上で稼ぐ方法がこれしかなかったからです。崖から落ちる時に草にすがりつくように選んだ道なので、いいことでしょと言われても、正直ちょっとピンとこないです（笑）。
でも、僕は入院中、自分の助けになる本がほしかったんですね。いろいろな本を読んだけれど、立ち直るための本ばかりで。僕は治らない病気なので、立ち直れないんです。立ち直れない人のための本がなかったのが、すごくつらかった。なので僕は、倒れたままでどう生きるかという本を出したいという思いが一貫してありますね。
――絶望した時や、立ち直れない時に、作家自身も倒れた状態で書いたような文学作品が救いになりますよね。
頭木 文学の古典はそういうものが多いんですよ。人間の心底暗い気持ちがとことん書いてあるのは、文学だけです。究極のところで必要になる作品が、長い時代を経ても今に残ってるんだと思いますね。
■読書感想文で無理やり読んだカフカに入院中に救われた
――病気になるまでは本は読まれなかった頭木さんが、小説を読まれたきっかけは何だったんですか？
頭木 中学の夏休みの読書感想文を書くのが面倒で、本屋の文庫コーナーで一番薄い本を探したら、新潮文庫の『変身』だったんです。それで『変身』は読んだことがあったんですね。突然、難病になって入院したときに、「今の自分の状況って、急に虫になって部屋から出られなくなったグレーゴルと同じじゃないの」と思いだして。それで、あらためて読んでみたら、不条理小説どころか、難病患者のドキュメンタリーとしか思えなくて。今の自分の状況や気持ちや周囲の人たちのことなんかが、本当に正確に書いてある。「文学ってすごい！」って思ったんです。
それからカフカの「将来にむかって歩くことは、ぼくにはできません。将来にむかってつまずくこと、これはできます。いちばんうまくできるのは、倒れたままでいることです」という言葉にも出会いました。僕はその時まで、転んだら立ち上がるのが当たり前と思っていたんですけど、「うまくできるのは倒れたままでいること」って考え方があり得るんだということが衝撃的で、本当に救われましたね。そこからは、心が焦げなくなりました。
――自分の言葉にできない思いが書かれた小説があり、それを書いた人がいることに救われたんですね。
頭木 自分が感じている苦しさを先に感じて言葉にしてくれてる人がいることが、すごく大きかったです。真っ暗な道って、ひとりで歩いていたら怖いじゃないですか。でも、その道の前に人がいて歩いてくれているなら、少しほっとしますよね。
――病気で立ち上がれなくなっていなかったら、本を読まない人生を送っていたかもしれないですね。
頭木 全然、読まなかったと思いますね。でも僕は、みんなが本を読んだほうがいいとは思いません。読まずに一生を幸せに終えられたら、それが一番ですから（笑）。でもなかなかそうもいかないので、元気なうちに読んでおいてほしい。僕も、『変身』を一度読んでいたから、入院したときに思い出すことができました。読書感想文はやめたほうがいいと言う人もいるけど、僕は賛成派ですね。無理やりでも本を読むのは、結構、意味がありますよ。
■病気の体験を面白く書くことは絶対にしない
――痛みの本ながら、頭木さんの経験も含めて、笑えるところもありました。つらい経験を伝える時に意識していることはありますか？
頭木 僕のような病人や障害のある人は、体験を話したり書いたりするときに、「面白く話をしないと人が聞いてくれないよ」と言われてしまうんです。つらい、悲しいばかりだと人が逃げてしまうから。でも、僕はそれに大反対なんですね。だって、悲しい時に笑えなんてひどい話じゃないですか。悲しければ悲しく話せばいいし、苦しかったら苦しく話せばいい。その自由まで奪わないでよ、と思うんですよね。
ではどうしたらいいのか、僕も悩んだんですけど、「人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だ」というチャップリンの言葉があるんです。チャップリンは子どもの頃、食肉処理場から羊が逃げて大人が追いかけ回している姿を見て、大笑いしたそうなんです。でも、羊が捕まって引っ張られていくところで急に悲しくなって、泣き出してしまった。同じ出来事だけど、視点によって受け取り方が全然、違うわけですよね。病気もまさにそうです。当人にとってはすごく悲しいけれど、引きのカメラで見ると笑えるわけですよ。僕が病院で、下痢で点滴台を槍のように持ってトイレに走っている姿を見て、廊下にいる人たちはみんな笑っていました。でも当人は、笑うどころじゃありません。
要するに、面白おかしく書くことは絶対にしない。ただ、ロングショットで書くということはしていますね。すると、それ本来の滑稽さは自然と感じてもらえますから。でも、受け取り方は、読む時によって変わります。自分に関係ないことだと思えば笑うでしょうし、僕と同じ状況になったことがあれば泣くでしょうし。でも、ふざけた書き方をしていたら笑うしかないですから、それは絶対しないと決めていますね。
――本書を、どういう人に手に取ってほしいと思いますか？
頭木 「痛い人」が世の中にはいます。痛くない人も、みんな、「痛い人のそばにいる人」たちなんですよね。ですから、そういう意味では、全員に読んでほしいです。ただ、痛いってイヤじゃないですか。正直、痛みの本を読もうという気にはなりにくいですよね（笑）。でも、「痛みってなんだろう？」と、一回くらい、じっくり考えてみてもいいのではないでしょうか。自分に今、痛みがまったくない人も、痛みへの知的好奇心を持って、読んでみていただければ嬉しいですね。
取材・文＝川辺美希、写真＝杉山拓也