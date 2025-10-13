歌手の真田ナオキが１３日、東京・浅草公会堂でコンサート「浅草秋の奏で２０２５」を開催し、全２４曲を披露した。

殺陣を披露した昨年に続き、今回は新たにピアノの弾き語りに挑戦。「子供の頃からなじみある曲が良かった」と、尾崎豊さんの名曲「ＯＨ ＭＹ ＬＩＴＴＬＥ ＧＩＲＬ」を初披露した。「もともとピアノを全く触ったことがなくて、どこを押したら『ド』なのかも分からなかった」というレベルから、折りたたみの鍵盤（けんばん）を持ち歩くなどして２か月半の猛特訓。「ピアノはすごく楽しくて、これからも続けたいと思いました。モーツァルトも弾いてみたい。理想は自分１人でバンドができるようになること。ベースもドラムもやってみたい」と、さらなる楽器習得への意欲を見せた。

９月１０日に発売した初の写真集「Ｏｎｅ Ｎｉｇｈｔ Ｓｔａｎｄ」は、発売日に重版が決定する人気ぶり。「演歌歌手としては過去にないぐらい脱いでいる写真集。（売れ行き）絶好調です」と改めてアピールした。

今年やり残したことについて「年末は目標のレコード大賞、紅白歌合戦が大目標になってくる」。昨年の紅白には親友の歌手・新浜レオンが初出場したが「悔しさや喜びなど、いろんな感情が自分に生まれたけど、僕らにもチャンスがあるんだと思えた。それを僕がかなえていきたい」と気合を入れた。

コンサートは１４日も同所で行われる。