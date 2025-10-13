¸µ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë10ÈÖ¤¬33ºÐ¤Ç¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡¡¡É¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·ºÍ¡É¤¬¸ÅÁã¤ÇÄ©Àï¡Ö±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ë¡×
33ºÐ¤Î¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤¬½é¤Î¾ï¶Ð´ÆÆÄ¿¦¤ËÄ©Àï
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É3Éô¥ë¡¼¥È¥ó¡¦¥¿¥¦¥óFC¤Ï10·î13Æü¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ë¥·¥ã¡¼»á¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¸µÂåÉ½DF¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß33ºÐ¤Î¥¦¥£¥ë¥·¥ã¡¼»á¤Ï¥ë¡¼¥È¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¸ø¼°Àï197»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÈÁÏÂ¤À¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥ª¡¼¥Õ¥¹GF¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢ºòµ¨½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Î¥ê¥Ã¥¸¡¦¥·¥Æ¥£¤Î»ÃÄê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ2»î¹ç¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¥ë¡¼¥È¥ó¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç½é¤á¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¥·¥ã¡¼»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥ë¡¼¥È¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¤Î´ÆÆÄ¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¸÷±É¡£8ºÐ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ÍÀ¸¤¬°ì¼þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÆ³¤¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥ë¡¼¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£»Å»ö¤Ïº£Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢11°Ì¤«¤é¤Î¾å°ÌÉâ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥¹¥¤¡¼¥ÈCEO¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î¾ðÇ®¡¢ÃÎÀ¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÂåÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë²æ¡¹¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¥¦¥£¥ë¥·¥ã¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢10·î15Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥¡¼¥Ë¥ë¥ï¡¼¥¹¡¦¥í¡¼¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥«¥¤¡¦¥Ù¥Ã¥È¡¦¥ê¡¼¥°1¤Î¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¿¥¦¥óÀï¤Ç½é¿Ø¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë