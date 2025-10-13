金山隼樹が現役引退、長崎でキャリアを開始、札幌を経て岡山に8年間在籍した

ファジアーノ岡山は10月13日、GK金山隼樹が2025シーズンをもってプロサッカー選手を引退することを発表した。

金山は島根県出身。サンフレッチェ広島ユース、立命館大学を経てV・ファーレン長崎でキャリアをスタートさせた。その後、北海道コンサドーレ札幌でのプレーを経てファジアーノ岡山に加入。これまでの出場記録はJ1で2試合、J2で150試合などとなっている。

本人はクラブ公式サイトを通じ、「今シーズンをもって、現役を引退する事を決断いたしました。JFLからキャリアをスタートさせ、まさか自分がこのJ1という舞台で15年間の現役生活を終えられるとは、想像もしていませんでした」と心境を明かした。

さらに、「なかでも、最も長く過ごした岡山での8年間は、苦しい時期もありましたが、かけがえのない時間を過ごす事ができました。J1昇格という最高の瞬間を、この街の皆さまと共に掴めたことは、生涯忘れることのない宝物です」と感謝を綴っている。

この決断にSNS上では「寂しすぎる。とうとうこの日が来てしまうとは」「岡山を支えてくれてありがとう」「8年間ありがとう」「コンサドーレ史上に残るGKの一人でした」「凄いキャリア」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）